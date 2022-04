Infinity Ward’dan, Modern Warfare 2 Öncesi Gizli İpucu

Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare’in devam oyunu için sürpriz bir ipucu paylaştı. Yapımcı şirketin sosyal medya hesaplarında kullandığı resimde, merakla beklenen karakter göründü.

Oyuncuların merakla beklediği Call of Duty: Modern Warfare'in devam oyunu çıkış yapmak üzere. Uzun süredir beklenen oyun için nefesler tutulurken, yapımcı Infinity Ward ise her lansmanda olduğu gibi sosyal medya hesaplarını siyah bir tema ile karartı.

2019’da piyasaya çıkan Modern Warfare'in devam oyunu için kısa süre önce önemli bir ipucu ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, Infinity Ward’ın sosyal medya hesaplarında kullandığı görüntülerle oynama yaparak ‘Ghost’ karakterini ortaya çıkardı.

Modern Warfare 2 için Ghost sürprizi

Infinity Ward, Cuma günü tüm sosyal medya hesaplarını ‘Going Dark’ teması ile kararttı. Paylaşılan görselde oynama yapıldığında ise oyuncuların çok sevdiği Ghost karakteri açığa çıkıyor. Yukarıdaki görselden de anlaşıldığı üzere 2009'da akıllara kazınan Ghost karakteri, görünüşe bakılırsa devam oyununda uzun bir süre sonra tekrar gelecek.

Modern Warfare’in devam oyununda Ghost karakterinin görünmesi şimdiden bekleyenlerin yüzünü güldürdü. Son olarak 2009’da görülen Ghost karakteri, bu yılki Call of Duty devam oyununda da kullanıcılarla buluşacak gibi. Ayrıca tek oyunculu hikayenin daha fazla yakın dövüş, zor karar verme ve daha birçok değişikliği de içereceği beklentiler arasında. Öte yandan Modern Warfare 2, Warzone için yepyeni bir haritayla gelecek. Söylentilere göre söz konusu harita, klasik ilgi noktalarından oluşacak şekilde tasarlanacak.