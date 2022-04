Call of Duty: MW 3’te Yeni Bir Sürpriz Yumurta Keşfedildi

Call of Duty Modern Warfare 3, belki de Modern Warfare üçlemesinin en sevilen oyundur diyebiliriz. Oyun çıkalı tam 11 yıl oldu ve oyunun hayranlarından biri, okuyunca çok garipseyeceğiniz bir yeni 'sürpriz yumurta' keşfetti.

Call of Duty serisinin orijinal Modern Warfare üçlemesinin son ve en yürek dağlayan oyunu olan Call of Duty: Modern Warfare 3, bundan tam 11 sene önce 2011 yılında piyasaya sürüldü. Zaten dünyada da çok meşhurdur da, gerek Captain Price gerek Ghost gerek Soap olsun Call of Duty: Modern Warfare serisinin Türkiye’de apayrı bir yeri vardır.

11 yıl geçti oyunun üstünden ve oyuna dair çok ilginç bir gelişme yaşandı. Modern Warfare 3’te skandallarıyla ünlü bir yayıncıya dair yepyeni bir 'sürpriz yumurta' bulundu. İşin garibi bu yayıncı, Modern Warfare 3 piyasaya sürüldükten yıllar sonra popüler oldu.

Modern Warfare 3’te yayıncı Dr. Disrespect'n sürpriz yumurta keşfedildi

2011 yılında piyasaya sürülen Modern Warfare 3’te keşfedilen sürpriz yumurta, PUBG yayınlarıyla ünlü olan ve daha sonra ismi skandallara karışan popüler yayıncı Dr. Disrespect’e ait. Bu sürpriz yumurtayı ModernWarzone isimli bir Twitter kullanıcısı, bir gün Modern Warfare 3 oynarken keşfetti ve sosyal medyada paylaştı.

Bu kullanıcı, Modern Warfare 3’te Dr. Disrespect’in gerçek adı olan Guy Beahm tarafından yazılmış bir kitap buldu. Beahm, bugünkü kariyerinden önce Sledgehammer Games stüdyosunda bir çalışandı. Modern Warfare 3 geliştirildiği sırada Beahm, orada topluluk yöneticisiydi ve hatta daha sonra Call of Duty: Advanced Warfare’in bölüm tasarımında çalışmıştı.

Görünüşe göre kendisi veya stüdyodaki biri Modern Warfare 3’e bu sürpriz yumurtayı geliştirme sırasında eklemiş. İşin ilginç yanı sürpriz yumurtanın bugüne kadar keşfedilememiş olması. Dr. Disrespect şu anda tekrar oyun geliştirme piyasasının içine girmiş durumda. An itibariyle kendisi oldukça yeni bir oyun stüdyosuna birinci şahıs nişancı oyunu geliştirme konusunda yardım ediyor ve oyuna dair hiçbir detay henüz bulunmuyor.