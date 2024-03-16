Mobil oyun Monopoly GO'nun yayınlandıktan sonraki ilk 10 ayda 2 milyar dolar kazandığı açıklandı. Oyunun toplam indirme sayısıysa 150 milyonu geçmiş durumda.

"Oyun" denince çoğumuzun aklına ilk olarak oyun konsolları ya da ışıklı mışıklı oyuncu bilgisayarları geliyor olsa da elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar da ücretli ücretsiz on binlerce oyuna ev sahipliği yapıyor ve bazı oyunlar, iyi bir ürün geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu kanıtlarcasına on milyonlarca dolar harcanarak geliştirilen AAA konsol oyunlarından daha fazla para kazanmayı başarıyor.

Monopoly oyununu muhtemelen herkes daha önce en az bir kez duymuştur. Arsalar alıp üzerine evler oteller dikebildiğimiz, rakiplerimizden kira toplayarak kendi zenginliğimizi artırırken onları iflas ettirmeye çalıştığımız bu oyun, aslında en temel seviyede kapitalizm simülasyonu. Normal şartlarda bir masa oyunu olan Monopoly, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Monopoly GO ile akıllı telefonlara gelmişti.

Monopoly GO, 1 yılı doldurmadan 150 milyon indirmeyi geçti

Monopoly GO, oyuncularına kapitalizmden keyif imkanı tanırken kapitalizmin gerekliliklerini de yerine getirmiş gibi görünüyor. Scopely eş CEO'su Javier Ferreira'nın açıklamalarına göre oyun, Şubat 2024'te yani yayınlandıktan yalnızca 10 ay sonra 2 milyar dolar ciroya ulaşmış durumda. Tabii bu gelirin tamamının kar olduğunu düşünmemek gerekiyor zira Ferreira'ya göre oyunun geliştirilme aşaması, tam 7 yıl sürdü.

Nisan ayında uygulama mağazalarındaki ilk yılını geride bırakacak olan Monopoly GO, şu ana kadar toplamda 150 milyondan fazla indirilmiş durumda. Hasbro CEO'su Chris Cocks'un açıklamalarına göre Monopoly gibi dünya çapında popüler bir masa oyunun mobil oyuna dönüşünün bu denli gecikmesinin nedeni, projeyi hayata geçirirken yaşanalar. Cocks'a göre Monopoly GO projesi, en az 2 kez iptal edilip yeniden başlatıldı.

Monolopy GO'nun geliştirilme sürecinin anlatıldığı video: