Monster Notebook, kasım ayında hayata geçirdiği kampanyayla laptop almak isteyenlere pek çok fırsat sunuyor. Kasım ayında geleceğine yatırım yapmak isteyen teknoloji tutkunları, yüksek performans sunan tüm laptop modellerine 3 yıl garanti fırsatı ve vade farksız 12 taksit imkanıyla sahip olabiliyor. Ayrıca seçili aksesuar ve monitörlerde de yüzde 40’a varan indirim oranları yeni kullanıcılarını bekliyor.

Yüksek performans sunan ürünlerle kaliteli bir deneyim yaşamayı isteyen teknolojiseverler, kasım ayında benzersiz fırsatlardan yararlanabiliyor. Monster Notebook tarafından kasım ayı için özel olarak sunulan kampanya kapsamında, oyuncular ve meslek profesyonelleri yüksek performanslı ürünlere sahip olabiliyor. Kalite ve eğlenceyi bir arada sunan Abra, Tulpar, Semruk, Markut ve Huma modellerine 3 yıl garanti ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip olmak mümkün.

Bu kampanya sayesinde kullanıcılar, 2 yıl olan garanti süresine 3 yıl olarak sahip oluyor ve yüksek performanstan ödün vermeden ürünlerini kullanmaya devam ediyor. Üstelik seçili aksesuar ve monitörlerde yüzde 40’a varan indirim oranları da eşsiz bir fırsat sunuyor. 30 Kasım tarihine kadar geçerli olan kampanyaya Monster Notebook mağazalarından ve web sitesinden faydalanma şansı elde edilebiliyor.

3 yıllık garantiye 12 taksitle sahip olun!

Yenilikçi teknolojiye sahip olmak isteyen kullanıcılar, Monster Notebook’un kasım ayında hayata geçirdiği kampanya ile benzersiz fırsatlardan yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında seçili Abra, Tulpar,Semruk, Markut ve Huma modellerine limit sınırlarına takılmadan sahip olunabiliyor.

Kalite ve güçlü performansın temsilcileri ürünler, RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070 ve RTX 4080 ekran kartlarıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Hem oyunculara hem de meslek profesyonellerine eşsiz bir fırsat sunan kampanyanın en can alıcı noktası ise sadece Monster Notebook kullanıcılarına özel 3 yıllık garanti seçeneği ve Kuveyt Türk kart sahiplerine özel vade farksız 12 taksit imkanı oluyor.

Yeni Pusat aksesuarlarında yüzde 40’a varan indirimler

Kasım ayı içerisinde geçerli olan kampanyada fırsat yağmuru bitmiyor. Çevre birimi ürünleri özelinde kullanıcıların ihtiyaçlarına özel ürünler geliştiren marka, yeni segment ürünleriyle sektörde fark yaratıyor. Klavye, mouse ve monitör ürün segmentlerinin yeni nesil temsilcileri kalite ve performansı bir arada sunuyor. Kasım ayına özel hayata geçirilen kampanya ile seçili aksesuar ve monitörler ürünlerinden herhangi birine yüzde 40’a varan indirim oranlarıyla sahip olabilirsiniz.

Ömür boyu bakım garantisi ile daha uzun ömürlü

IPSOS Oyuncu Bilgisayarı Araştırması’na göre Türkiye’de oyun bilgisayarı denildiğinde akla gelen ilk marka olan Monster Notebook, "Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi" kapsamında ücretsiz bakım hizmeti sunarak üstün müşteri deneyimi politikasının hakkını veriyor.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, anlaşmalı kargo şirketleri ile Monster Notebook'larını ücretsiz olarak teknik servislere gönderebiliyor. Bakım hizmeti kapsamında yapılan fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler cihazların ilk günkü performansını koruyor ve kullanım ömrünü uzatıyor. Monster Notebook, ilk 15 gün içinde koşulsuz iade ve ilk 30 gün içinde bir adet ölü piksel çıksa bile birebir panel değişimi garantisi veriyor.