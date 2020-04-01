COVID-19 pandemisi nedeniyle gösterim tarihi ertelenen yapımlardan biri olan Jared Leto’lu Spider-Man spin-off’u Morbius’tan yayınlanan yeni bir set fotoğrafı, filmde Venom’u da görebileceğimize dair beklentileri bir hayli artırdı.

Sony Pictures dün yaptığı açıklamada, 31 Temmuz 2020’de vizyona girmesi planlanan Jared Leto’lu Morbius filminin koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar ertelendiğini duyurmuştu. Yüksek profilli pek çok yapımın bu süreçte vizyon tarihlerini ıskaladığı göz önüne alındığında, bu gelişmeyi ‘sürpriz’ olarak nitelendirmek pek mümkün değil ancak yine de hayal kırıklığı yaşadığımız bir gerçek.

Çekimleri tamamlanan ve vizyon tarihini bekleyen Morbius’un setinden fotoğraf paylaşan bir Reddit kullanıcısı, yeni bir heyecan dalgasına neden oldu. Hemen altta görebileceğiniz fotoğrafta, bir inşaat duvarına yapılmış Venom graffitisi bulunuyor. Başrolünde Leto’yu izleyeceğimiz Spider-Man spin-off’u, Venom ile aynı sinematik evrende geçecek. Dolayısıyla filmde bu gibi gizli mesajların olması oldukça normal.

Hatırlayacağınız üzere, Morbius’un ilk fragmanında da bir duvarda üzerine “murderer” yani katil yazılı bir Spider-Man posteri görmüştük. Fakat orada kafaları karıştıran şey, söz konusu Spider-Man posterinin Sam Raimi'nin orijinal Spider-Man üçlemesinden esinlenilmiş olmasıydı. Bu da, tıpkı Spider-Man: Into the Spider-Verse animasyonunda olduğu gibi birden farklı Peter Parker karakteri mi izleyeceğiz sorularını beraberinde getirmişti.

Bir diğer soru işareti de, Morbius ve Venom'un Sinister Six takımına liderlik edip etmeyecekleri. "Belalı Altılı" olarak da bilinen çete, teke tek savaşınca kaybettiklerini anlayan Doktor Octopus tarafından Spider-Man’e karşı kurulmuştu. 2018 yılında vizyona giren ve eleştirmenler tarafından yerden yere vurulmasına rağmen dünya çapında 856 milyon dolar gişe hasılatı toplayan Venom, Sony’nin Marvel’dan bağımsız olarak yarattığı Spider-verse’ün ilk meyvesi olarak karşımıza çıkmıştı. Yeni sinematik evrenin nereye doğru gideceği şu an için belirsiz ancak Morbius, pek çok olayın anahtarı olacak gibi görünüyor.

Tom Hardy’yi bir kez daha Eddie Brock / Venom rolünde izleyeceğimiz Venom 2, herhangi bir erteleme olmadığı takdirde 2 Ekim’de izleyicilerle buluşacak. Morbius’un yeni vizyon tarihi ise 19 Mart 2021 olarak belirlendi.

Morbius fragmanı