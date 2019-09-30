Mortal Kombat 11’de Terminatör’ün Oynanış Fragmanı Çıktı

Sürekli ek paket haberlerini yaptığımız Mortal Kombat 11’den yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Yeni bir ek paket alacak oyuna getirilecek Terminator karakterinin oynanış fragmanı yayınlandı.

Kanın gövdeyi götürdüğü; yumrukların, bıçakların, bombaların, mermilerin ve bir takım garip şeylerin de havada uçuştuğu Mortal Kombat serisinin son oyunu, bir DLC haberi ile daha karşımıza çıktı. Oyununa yeni karakterler getirmeyi seven yapımcı Midway, bu sefer yayınladığı videoda tanıdık bir yüzü daha bizlere gösterdi.

Mortal Kombat’ın geçtiğimiz ay yayınlanan videosunda Joker, Spawn, Sindel gibi tanıdık isimlerin yanında bir de Terminator T-800 gösterilmişti. Bugün Mortal Kombat hesabının Twitter üzerinden attığı videoda karakterin oynanış videosu için kısa bir fragman yayınlandı.

Videonun tam versiyonu, yarın akşam paylaşılacak:

Mortal Kombat 11 Twitter hesabı, yayınladığı fragmanın üzerine oynanış videosunun tam hâlini ne zaman paylaşacağını da belirtti. Resmi hesabın belirttiğine göre oynanış videosunun yayınlanacağı tarih 1 Ekim 2019 yani yarın.

Terminator T-800 karakterinin oyuna 8 Ekim’de eklenmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Sindel, 26 Kasım’da; Joker ve Spawn ise gelecek sene sırasıyla 28 Ocak ve 17 Mart’ta oyuna getirilecek. Bu iki karakterin bu kadar gecikecek olması ise yapımcı firmanın güzel bir tasarım ve güzel bir oynanış deneyimi getirmek istemesinden kaynaklanıyor.