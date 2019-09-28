Mortal Kombat 11'e Üç Kişilik Yeni Bir Oyun Modu Gelecek

Tüm zamanların en iyi dövüş oyunlarından biri olan Mortal Kombat, çok yaın zamanda yeni bir oyun moduna kavuşacak. Oyun modu sayesinde üç kişilik ekipler halinde dövüşülebilecek.

Dövüş oyunları dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri olan Mortal Kombat'ın son oyunu Mortal Kombat 11, nisan ayında çıktığı zamna dövüş oyunu seven kişilerin gönlünde taht kurmuştu diyebiliriz. Genellikle oyuncuların kendi başlarına oynayabileceği oyun modlarının yanı sıra iki kişilik karşılıklı oyun moduna da sahip olan Mortal Kombat, yeni bir oyun modunu oyuna ekleyecek.

Mortal Kombat'ın yapımcı stüdyosun NetherRealms'ın detaylarını aktardığı yeni oyun modu, kişilerin birlikte (co-op) oynayabilecekleri bir oyun modu olacak ve 'Team Raids' olarak isimlendirilecek. NetherRealms'ın canlı yayında detaylarını aktardığı mod, aynı zamanda oyundaki karakterlerin de üçüncü bir varyasyona sahip olacağını ortaya çıkardı.

Mortal Kombat'ın yeni oyunu Mortal Kombat 11, üç adet oyuncuyu birleştirecek ve tüm dövüşçüler kendi dövüşlerinde yer alacak. Kendi dövüşleri içerisinde belirli zorluklarla karşılaşacak olan oyuncular, tüm ekip için güçlendirme ya da bölüm sonu canavarlarıyla dövüşürken ekstra hasar verme gibi özellikler alma şansına sahip olacak.

Tabii ki her oyuncunun kendi dövüşüyle ilgileniyor olması oyun modunu bireysel bir hale getirmiyor. Ekipteki bir kişinin yapacağı bir hatanın sonuçlarını ekipteki herkese ağır bir şekilde çektiren oyun modu, bölüm sonu canavarlarında oyunculara zor anlar yaşatabiliyor. Mortal Kombat'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan kısa bir video şu şekilde oldu:

Tabii ki oyuna eklenen tek özellik Team Raids olmayacak. Birçok kişinin bildiği üzere Mortal Kombat'ta bulunan karakterler belirli varyasyonlara sahip. Başka bir deyişle karakterlerin farklı formları oyunda mevcut. Oyuna yeni eklenecek olan oyun moduyla birlikte karakterlere yeni varyasyonlar da eklenecek. Yani oyuncular artık iki değil, üç seçenek arasında seçim yapabilecek.

Mortal Kombat'ın resmi Twitter hesabından yapılan başka bir açıklamaya göre oyuna sahip olan kişilerin kısa süre içerisinde bu güncellemeyi alması bekleniyor. Yine de oyuna gelecek güncelleme için net bir tarih verilmedi. Mortal Kombat 11 oyununa sahip olan kişilere, yakın zamanda bu güncellemeyi alma ihtimalleri olduğu için güncellemeleri sıkı bir şekilde takip etmelerini öneriyoruz.