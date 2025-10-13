Mortal Kombat 2 filmi vizyona girmeden Mortal Kombat 3 onaylandı

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Mortal Kombat 2 filmi 2026’da vizyona girecek ama stüdyolar şimdiden MK3’ün çalışmalarına başladı. Seriye olan yoğun ilgi kararın temel nedeni.

Mortal Kombat sinema evreni hız kesmeden büyüyor. Warner Bros. ve New Line, Mortal Kombat 2 filmi daha vizyona girmeden üçüncü filmin senaryo hazırlıklarını başlattı. MK2’nin fragmanının ilk 24 saatte 107 milyon izlenmesi, bu kararda büyük rol oynadı.

Mortal Kombat 2, 15 Mayıs 2026’da vizyona girecek. Ancak tanıtım sürecine gelen yoğun ilgi ve olumlu test gösterimleri, stüdyoları şimdiden harekete geçirdi. Senaryo, “Moon Knight” dizisinden tanıdığımız Jeremy Slater tarafından yazılıyor.

New York Comic-Con 2025’te yapılan açıklamayla MK3’ün resmen yolda olduğu duyuruldu. Yapımcılar, serinin büyük hayran kitlesine olan güvenle bu erken kararı aldı. Fragmana gösterilen ilgi, bu güveni daha da pekiştirdi.