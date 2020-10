Önümüzdeki yıl vizyona girecek Mortal Kombat filminin senaristi Greg Russo, Far Cry 3 oyununu filme çekmek istediğini söyledi. Sosyal medyada bir takipçisinden gelen "Hangi Far Cry oyununu film yapmak isterdin?" sorusunu yanıtlayan Russo, "Far Cry 3" dedi.

Gelmiş geçmiş en popüler dövüş oyunlarından Mortal Kombat'ın oyun konsollarından sonra beyaz perdeye geleceğini geçtiğimiz yıl öğrenmiştik. Filme dair henüz herhangi bir video ya da fragman yayınlanmasa da birçok kişi, filmin vizyona gireceği tarihi merakla bekliyor. Mortal Kombat'a dair yeni bir gelişme yaşanmasa da filmin senaristi Greg Russo, bir başka video oyunu olan Far Cry 3'ü sinemaya uyarlayabileceğini söyledi. Twitter'da meraklı bir hayranından gelen "Hangi Far Cry oyununu film yapmak isterdin?" sorusunu yanıtlayan Russo, "Far Cry 3. Şüpheniz olmasın. Şimdiye kadar yapılmış en iyi oyunlardan biri ve hepsini tamamladım. Ne dersin Ubisoft?" cevabını verdi. Mortal Kombat'ın ardından Far Cry 3 de mi beyaz perdeye geliyor? Öncelikle bu sorunun yanıtının çok net bir şekilde "Evet" olmadığını söyleyebiliriz zira ortada kesinleşmiş herhangi bir durum yok. Bu noktada senarist Greg Russo, yalnızca bir takipçisinden gelen soruya yanıt veriyor ve hiçbir şey resmiyet kazanmış değil. Ancak yine de bu, gelecekte bir Far Cry 3 sinema uyarlaması görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen Far Cry 3, bundan 8 sene önce, 2012 yılında piyasaya sürülmüştü. Çıktığı ilk günden beri milyonlarca oyuncu tarafından oynanan oyun; hikâyesi, atmosferi ve karakterleriyle birçok kişinin beğenisini kazanmayı başardı. Öyle ki şu anda birçok kişi, Far Cry 3'ü serinin en iyi oyunu olarak gösteriyor. İLGİLİ HABER 3.500 Hollywood Çalışanına Göre Son 10 Yılın En İyi 20 Filmi Far Cry'ın açık dünya unsuru, karakterleri ve genel hikâyesi sinema uyarlaması için oldukça uygun görünüyor. Bu sebeple oyunu ilerleyen yıllarda sinemada görmek pek de şaşırtıcı olmayacaktır.

Kaynak : https://movieweb.com/far-cry-3-movie-writer-greg-russo/

