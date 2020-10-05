3.500 Hollywood Çalışanına Göre Son 10 Yılın En İyi 20 Filmi

Dünyaca bilinen sinema dergisi The Hollywood Reporter, ilginç bir film oylamasına imza attı. Son 10 yılın en iyi filmlerini seçmek için 3.500’den fazla Hollywood çalışanın katıldığı bir oylama düzenledi. Listede fazlasıyla popüler olan filmlerden tutun, hayatınızda bir daha unutamayacağınız yapımlara kadar her türden eser var.

ABD’nin Los Angeles şehrinin bir bölgesi olan Hollywood, 1900’un başından bu yana sinema sektörüne yön veren bir topluluğa ev sahipliği yapan en ünlü bölgelerden biri. Dünyaca ünlü film stüdyolarının bir araya toplandığı Hollywood’da her sene onlarca film çekiliyor. Bu nedenle birçok unutulmaz film; Hollywood sayesinde sinema salonlarına ve bu en iyi filmler Netflix, Amazon Prime Video ve benzeri video yayın servisleri sayesinde evlerimize ulaşıyor.

ABD’nin popüler sinema dergisi The Hollywood Reporter, son 10 yılın en iyi filmleri listesinde bu sefer farklı bir oylama sistemi gerçekleştiriyor. 3.500’den fazla Hollywood çalışanına ulaşan bir araştırma yapan dergi; son 10 yılın en iyi 20 filmini, bu filmleri gerçekten yapan kişilere sordu. Gelin Hollywood çalışanlarına göre son 10 yılın en iyi filmler listesine yakından bakalım.

Hollywood çalışanlarına göre son 10 yılda yapılmış en iyi filmler:

Get Out (Kapan) 12 Years a Slave (12 Yıllık Esaret) Black Panther Inception (Başlangıç) Avengers: Endgame La La Land (Aşıklar Şehri) A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 (Harry Potter ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1) Argo (Operasyon: Argo) Bridesmaids (Nedimeler)

Bridesmaids (Nedimeler)

Vizyon tarihi: 2011

Tür: Komedi, Romantik

IMDb puanı: 6,8

Oyuncular: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne

Hollywood çalışanlarına göre en iyi filmler listemize; içinizi ısıtacak, oldukça eğlenceli bir romantik komedi filmi Bridesmaids giriyor. Altın Küre ödüllerinde en iyi komedi filmi dalında da aday olan Bridesmaids, Annie isimli 30’lu yaşlarının ortasında olan bir bekar kadının yakın arkadaşlarıyla olan hikâyesini anlatıyor.

Annie’nin en yakın arkadaşı olan Lillian evlenmeye karar veriyor ve Annie’den düğününden baş nedime olmasını istiyor. Daha sonra yapılan nişan kutlamasında Lillian’ın diğer nedimeleri ile tanışan Annie ve diğer nedimeler arasında “Kim Lillian’ın en iyi arkadaşı?” rekabeti başlıyor ve işler gittikçe kızışıyor.

Argo (Operasyon: Argo)

Vizyon tarihi: 2012

Tür: Biyografi, Dram, Gerilim

IMDb puanı: 7,7

Oyuncular: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

En iyi filmler listesine, ülkemizde de çok sevilen; En İyi Kurgu, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Film dalında 3 Oscar ödülünü cebine koyan Argo, 9. sıradan giriyor. Hollywood çalışanlarının da favorilerinden olan Argo, 1979 yılında İran İslam Devrimi sırasında Tahran’da meydana gelen rehine olayını konu ediniyor.

Aslında 2007 yılına kadar detayları bilinmeyen hikâye, kapsamlı olarak 2007 yılında CIA operasyon sorumlusu Tony Mendez’in yazdığı “The Master of Disguise” kitabı ve Joshuah Berman’ın Wired dergisine yazdığı bir makale ile ortaya çıkmıştı. 2012 yılında da Argo bu olayı konu alan oldukça başarılı bir yapım olarak beyaz perde de boy göstermiş oldu. Argo şu an Netflix üzerinden ülkemizde de izlenebiliyor.

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 (Harry Potter ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1)

Vizyon tarihi: 2010

Tür: Macera, Fantastik

IMDb puanı: 7,7

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint

Hepimizin bildiği ve severek izlediği Harry Potter serisinin son filmi de Hollywood çalışanlarının ilk 10 listesine girmeyi başarıyor. Aslında tek bir kitap olan Deathly Hallows, Hollywood akıl almaz para kazanma taktikleri sayesinde iki bölüm olarak vizyona giriyor. O zamanlar yeni yeni kullanılmaya başlanan bu taktik, günümüzde birçok uzun ve sevilen film serisini sonlandırırken kullanılıyor.

Voldemort’u alt etmek için Hortkuluk’ları bulmak adına zorlu bir yolculuğa çıkan Harry, Hermione ve Ron’un yaşadıklarına odaklanan ilk bölüm; serinin diğer filmlerine göre daha karanlık ve ciddi bir atmosfere sahip. Bunun sebebi ise son filmde artık büyüyen karakterlerin; iç çatışmalarına ve psikolojik durumlarına daha çok önem verilmesi olarak kabul edilebilir. Bu sebeplerden dolayı daha olgun ve ciddi bir Harry Potter filmi bizleri karşılamış oluyor.

A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor)

Vizyon tarihi: 2018

Tür: Dram, Müzik, Romantik

IMDb puanı: 7,7

Oyuncular: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott

Hollywood sinemasının sürekli yeniden çekilen filmlerinden biri olan A Star is Born, son olarak 2018 yılında Bradley Cooper ve Lady Gaga’nın ellerinde yeniden hayat buluyor. İlk olarak 1937 yılında izleyici ile buluşan A Star is Born filminin 1976 yılında sinema severler tarafından efsane olarak kabul edilen bir versiyonu çekilmişti. 2018 yılında çekilen bu versiyon ise en beğenilen versiyonlardan biri olmayı başarıyor.

Oldukça klişe ve romantik kalıplara dayalı bir film olsa da A Star is Born, izleyicilere hayatın içinden kareler ve olaylar göstererek beğeni toplamayı başarıyor. Jack isimli bir Rock yıldızının alkolizmle boğuşurken, Ally isimli bir müzisyeni keşfetmesi ve ünlü etmesiyle olayların geliştiği A Star is Born, yer yer eğlencel, ve çoğu zaman dram yüklü bir film olarak karşımıza çıkıyor. Ünlü aktör Bradley Cooper ise bu filmle ilk defa yönetmen koltuğuna oturuyor ve gayet başarılı bir iş ortaya koyuyor.

La La Land (Aşıklar Şehri)

Vizyon tarihi: 2016

Tür: Komedi, Dram, Müzikal, Romantik

IMDb puanı: 8,0

Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt

2004 yılında vizyona giren ve romantik film türünün vazgeçilmez yapımlarından biri olan The Notebook’un ardından, Ryan Gosling yeniden bir romantik rolle hayranlarının karşısına çıkıyor. Oldukça başarılı bir romantik müzikal olan La La Land, Altın Küre ödüllerinde aday olduğu 7 kategori ödülünü de alarak rekor kırıyor. Ayrıca BAFTA Ödülleri’nde 11 adaylık ve Oscar’da 14 adaylık ile La La Land; BAFTA’nın en çok, Oscar’ın ise 3. en çok adaylık alan filmi olmayı başarıyor.

La La Land ise günümüz toplumunda hayallerinin peşinden zor da olsa koşmaya çalışan iki insanın yollarının kesişme hikâyesini anlatıyor. Filmde; Jazz piyanisti Sebastian’ın bir Jazz kulübü açma hayali, Mia’nın ise oyuncu olma hayali bulunuyor. Bu iki insanın yollarının kesişmesi ise oldukça ilginç ve büyüleyici bir hikâye ortaya koyuyor. İlginç bir şekilde sürekli adaylık rekoru kıran La La Land, romantik filmlerle pek arası olmayan izleyicilerin de keyifli izleyebileceği bir film.

Avengers: Endgame

Vizyon tarihi: 2019

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

IMDb puanı: 8,4

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansonn, Josh Brolin

Avengers: Endgame; bir Marvel devrini kapatıp yenisini açacak olan yegane film, Hollywood çalışanlarının da en favori filmlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Avengers Infinity War filminde hayranların karşısına çıkan Thanos’un, Sonsuzluk Eldiveni ile yaptıklarının sonrasını anlatan Endgame birçok açıdan göz dolduran bir film.

Neredeyse tamamen CGI olmasına rağmen sinema tarihinin en iyi geliştirilmiş kötülerinden biri olarak kabul edilen Thanos’un; Sonsuzluk Eldiveni ile evrenin nüfusunun yarısını yok etmesiyle Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange ve birçok süper kahraman dünyadan silinmişti. Geride kalan bir avuç süper kahraman ise Endgame filminde kendilerini, tüm evrenin kaderini belirleyecek bir savaşın ortasında buluyor. Robert Downey Jr.’ın Iron Man olarak kariyerini bu filmle sonlandırması, biz izleyicilerin kalbinde bir burukluğa da yol açıyor.

Inception (Başlangıç)

Vizyon tarihi: 2010

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

IMDb puanı: 8,8

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-LeVitt, Ellen Page, Tom Hardy

Sinema sanatının yaratıcılık sınırlarını zorlayan bir yapım olan Inception, vizyona girişinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşulan ve hakkında yeni teoriler ortaya atılan bir film olarak karşımıza çıkıyor. Leonardo DiCaprio’nun mükemmel oyunculuğunun Dom Cobb adlı karaktere hayat verdiği Inception, Christopher Nolan’ın yönetmenliği ile bambaşka bir boyut kazanıyor.

Filmde üstün yetenekleri sahip bir hırsız olan Dom Cobb, ekibiyle insanların en değerli ve ulaşılmaz bilgilerine ulaşmayı başarıyor. Tabii Inception’daki bu hırsızlık düşündüğümüz gibi bir eylem değil. Dom Cobb kullandığı teknoloji sayesinde insanların rüyalarına girerek bilinç altındaki en değerli bilgileri toplayıp açığa çıkarıyor. Akıl oyunlarıyla, bir an olsun kesilmeyen aksiyonuyla ve bizleri nefessiz bırakan hızıyla Inception, mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biri.

Black Panther

Vizyon tarihi: 2018

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

IMDb puanı: 7,3

Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o

Son yıllarda öne çıkmasıyla beraber en çok sevilen Marvel karakteri hâline gelen Black Panther, toplumsal ve ırksal yönden de “kahramanlık” olgusuna yeni ve taze bir bakış açısı getiren yegane film. Fakat ne yazık ki Black Panther karakterine hayat veren Chadwick Boseman’ın zamansız vefatı ile serinin geleceği şu an belirsizliğini koruyor.

Her ne kadar filmde yer alan CGI sahneler oldukça eleştirilse de Black Panther; işlediği toplumsal eşitsizlik, ırksal problemler ve benzeri konular ile bir süper kahraman filminin genelde değinmediği noktalara parmak basmayı başarıyor ve bu yönden oldukça fazla seviliyor. Özellikle süper kahraman filmleri sektörünün genel olarak beyaz ırk bakış açısı üzerine inşa edilmesi dolayısıyla Black Panther, yapısı gereği daha da ön plana çıkıyor.

12 Years a Slave (12 Yıllık Esaret)

Vizyon tarihi: 2013

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb puanı: 8,1

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender

Amerikan ve genel olarak insanlık tarihinin en büyük kara lekelerinden biri olan köleliği eşsiz bir biçimde ele alan 12 Years a Slave, gerçekten yaşanmış çok üzücü ve trajik bir olayı sinema severlere yeniden anlatıyor. 1807 yılında New York’ta özgür bir birey olarak doğan Afro Amerikan Solomon Northup’un trajik hikâyesini anlatan 12 Yıllık Esaret, gerçekten duygulanmadan izlemesi zor bir film olarak karşımıza çıkıyor.

1807 yılında özgür bir Afro Amerikan olarak doğan Solomon’un annesi profesyonel bir kemancı ve çiftçiydi. Solomon da bu sebeple kemana ilgiliydi ve kemancılık yapıyordu. 1841 yılında bir gezgin müzisyenlik işi alarak kandırılan Solomon, köleliğin hâlâ yasal olduğu Washington’a seyahat etmişti. Washington’da uyuşturucu verilerek etkisiz hâle getirilen Solomon burada köle pazarında satılmış ve 12 yıl boyunca ailesi tarafından kurtarılana kadar Lousiana’da köle olarak çalıştırıldı. Kurtulduktan sonra 12 yılda yaşadıklarını anlatan Solomon Northup’ın bu öyküsü David Wilson tarafından düzenlenerek 12 Years a Slave ismiyle yayınlandı.

Get Out (Kapan)

Vizyon tarihi: 2017

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

IMDb puanı: 7,7

Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener

Modern korku sinemasının en iyi örneklerinden biri olan Get Out, Hollywood çalışanları tarafından son 10 yılın en iyi filmi olarak seçiliyor. Fark ettiğiniz üzere en iyi filmler listesinin ilk üçünde bulunan filmlerin hepsi Afro Amerikan yapımı ve ırksal konulara yöneliyor. Bu durum ise Hollywood’un genelinin aslında son zamanlarda, bu konu üzerine ne kadar hassas yaklaştığını gösteriyor.

Get Out filminin konusuna spoiler vermeden bakacak olursak; filmde Chris isimli siyahi bir genç ile Rose isimli beyaz Avrupalı bir gencin ilişkisini izliyoruz. Rose’un Chris’i, ailesiyle tanışması için evlerine davet etmesiyle derinleşen olaylar, Chris için bir kabus hâline gelecektir çünkü Rose’un ailesinin evine gelen siyahi bireyler, bir bir kaybolmaktadır. Bunu öğrenen ve Rose’un ailesinde bir gariplik sezen Chris için gerilim ve korku dolu saatler başlayacaktır.

Hollywood çalışanlarına göre son 10 yılda yapılmış en iyi filmler (11-20):

Birdman (Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi), 2014

The Social Network (Sosyal Ağ), 2010

Mad Max: Fury Road (Çılgın Max: Öfkeli Yollar), 2015

Hidden Figures (Gizli Sayılar), 2016

Bohemian Rhapsody, 2018

The Hunger Games (Açlık Oyunları), 2012

Wonder Woman, 2017

Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da), 2019

Call Me by Your Name (Beni Adınla Çağır), 2017

The King’s Speech (Zoraki Kral), 2010

Hollywood çalışanlarının oyladığı, son 10 yılın en iyi filmler listesine yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Oylamanın Avrupa ve diğer bölgelerde yapılan filmleri kapsamadığını belirtmekte fayda var. Sizler listede bulunan filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede bulunan filmlerden hangilerini izlediniz? Görüşlerinizi ve kendi en iyi filmler listenizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.