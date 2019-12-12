Gelmiş geçmiş en popüler dövüş oyunlarından Mortal Kombat, yeni bir filmle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Warner Bros., filmin daha önce açıklanan tarihten yaklaşık 2 ay daha erken vizyona gireceğini açıkladı.

Mortal Kombat filminin çekimleri tam gaz devam ediyor ve yapımcılardan hayranları sevindirecek sürpriz bir duyuru geldi. Warner Bros. popüler oyun serisine dayanan aksiyon filminin yeni vizyon tarihini 15 Ocak 2021 olarak açıkladı. Daha önce filmin beyaz perdeye geleceği tarih 5 Mart olarak açıklanmıştı.

Warner Bros.'un tarihi değiştirmesinin ardından merakla beklenen yeni Mortal Kombat filmi, 2021 yılının bir diğer iddialı yapımı '355' ile aynı gün vizyona girmiş olacak. Mortal Kombat'ın dünyanın en popüler dövüş oyunu serisine dayanması ve halihazırda büyük bir hayran kitlesine sahip olması nedeniyle stüdyo, filme güveniyor ve rekabetten çekinmiyor.

Ayrıca 15 Ocak olarak açıklanan yeni tarih aynı zamanda Amerika'da Martin Luther King Günü'nden hemen önceki hafta sonuna denk geliyor ve bu durum gişe performansının artmasına yardımcı olabilir.

Mortal Kombat filmi, 2 ay erken vizyona girecek

Simon McQuoid'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Mortal Kombat'ın yapımcılığını Aquaman'in yönetmeni James Wan üstlendi ve Greg Russo senaryosunu yazdı. 1995 yapımı ilk Mortal Kombat filminin prodüksiyonunda yer alan Larry Kasanoff da, Wan'ın yanında yapımcı rolünü üstlendi. Ayrıca Kill Bill Vol. 2'nin yapımcısı E. Bennett Walsh da projede yer alıyor.

Çekimleri devam eden yeni filmde, oyun serisinden Shang Tsung, Scorpion, Sub-Zero, Jax, Mileena, Lui Kang, Sonya Blade ve Kano gibi sevilen karakterler yer alacak.

1995'te yayınlanan ilk Mortal Kombat filmini, Resident Evil serisindeki çalışmalarıyla bilinen Paul W.S. Anderson yönetmişti. Film, dünya çapında 120 milyon dolardan fazla hasılat yapsa da 1997'deki devam filmi Annihilation, sadece 51 milyon dolar elde ederek hayal kırıklığı yaratmıştı.