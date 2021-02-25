Cold Symmetry tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yaz oyun severlerin karşısına çıkan Mortal Shell'in yeni nesil konsollar için yenilenmiş bir versiyonu duyuruldu. Oyun, Mortal Shell: Enhanced Edition ismi ile karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz Ağustos ayında RPG oynamaktan keyif alanlar için yeni bir oyun karşımıza çıkmıştı; Mortal Shell. PS4, Xbox One ve PC için yayınlanan oyunun, henüz çıkışının üzerinden birkaç ay geçmişken yenilenmiş bir versiyonu duyuruldu.

Mortal Shell: Enhanced Edition ismi ile duyurulan oyun, yeni nesil konsollardan alacağı güç ile daha iyi bir oyun deneyimi vadediyor. Mortal Shell: Enhanced Edition, PS4 ve Xbox One'da oyuna sahip olanlar için yeni nesil konsollarda ücretsiz olacak ve oyunun yenilenmiş fiziksel sürümü de olacak.

Daha yüksek çözünürlükte daha akıcı oyun deneyimi:

Çıkışının ardından oyun severlerden güzel geri dönüşler alan yapım, PS5 ve Xbox Series X ile Series S'in sağladığı imkanları avantaja çevirmek istiyor gibi görünüyor. Her üç konsol için de oyuncularla buluşacak olan oyun, 4K çözünürlükte 60 fps performans sergileyerek oyuncuları etkilemeye hazırlanıyor.

Aynı zamanda DualSense'in sunduğu özelliklerden de faydalanacak olan Mortal Shell: Enhanced Edition, 4 Mart'ta hem dijital hem de fiziksel sürümü ile oyun severlerin karşısına çıkacak. Oyunun aynı zamanda bir de koleksiyon sürümü bulunacak. Mortal Shell: Enhanced Edition - Deluxe Set ismi ile satışa çıkacak olan bu koleksiyon sürümünde çeşitli konsept çizimlerin ve illüstrasyonların yer aldığı 140 sayfalık bir artbook yer alacak.

Oyunculara lanetlenmiş bir dünyada aksiyon dolu dakikalar yaşamayı vadeden Mortal Shell: Enhanced Edition'ın yenilenmiş sürümü, 29.99 dolarlık bir satış fiyatı ile sunulacak. Bahsettiğimiz koleksiyon sürümü ise 39.99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Mortal Shell: Enhanced Edition'ın tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz: