2021'de Türkiye'de En Çok Oynanan MMORPG Oyunları

Türkiye'deki en popüler dijital oyun satış platformlarından Oyunfor, 2021 yılının ilk aylarında en çok oynanan MMORPG oyunlarının hangileri olduğunu açıkladı. Açıklanan liste, bazı eski MMORPG oyunlarının Türkiye'de hala deli gibi oynandığını gözler önüne seriyor.

Oyunfor'un açıkladığı verilere göre 2021 yılının ilk iki ayında en çok oynanan MMORPG oyunu, "Black Desert Online" oldu. 2014 yılında Güney Koreli şirket Pearl Abyss tarafından yayınlanan oyun, Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu'na göre yeni güncellemeler almaya devam ettikçe, Türkiye'de çok daha fazla oyuncunun favorilerinden olmaya devam edecek.

İşte 2021 yılının ilk ayında Türkiye'de en çok oynanan MMOPRG oyunları

Oyunfor'un verilerine göre Türkiye'deki en popüler ikinci MMORPG oyunu, yıllar önce hayatımıza giren World of Warcraft efsanesinin yeni oyunu "World of Warcraft: Shadowlands" olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü sırada Metin2, dördüncü sırada Knight Online, beşinci sırada Silkroad Online, altıncı sırada Blade and Soul, yedinci sırada Cabal Online, sekizinci sırada The Elder Scrolls Online, dokuzuncu sırada Albion Online ve onuncu sırada da Final Fantasy XIV Online yer alıyor.

Listenin en dikkat çekici oyunlarının Metin2, Knight Online ve Silkroad Online olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Çünkü 2002 yılında hayatımıza giren Knight Online, 2004 yılında hayatımıza giren Metin2 ve 2005 yılında hayatımıza giren Silkroad Online'ın hala en popüler MMORPG oyunları arasında yer alması, gerçekten de takdire şayan...