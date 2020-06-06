Moto E'nin Moto E LE İsminde Yeni Bir Versiyonu Ortaya Çıktı

Motorola tarafından duyurulan yeni akıllı telefon Moto E'nin, Moto E LE isminde bir başka versiyonunun render görüntüleri bugün sızdırıldı.

Artık Lenovo bünyesi altında akıllı telefon üretmeye devam eden Motorola, dün Moto G Fast ve Moto E isimli bu yıl içinde çıkacak olan iki yeni akıllı telefonunu tanıtmıştı. Orta segment özelliklere sahip olması ve düşük fiyat etiketiyle dikkat çeken bu iki telefona, bugün ortaya çıkan 'render' görüntülerinin ardından Moto E LE adlı üçüncü bir telefon eklenecekmiş gibi duruyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Moto E LE, dün duyurulan Moto E'nin ABD merkezli Verizon Wireless firması için yeniden düzenlenmiş hâli olacak. 'Rebadging' olarak adlandırılan bu işleme aslında hepimiz aşinayız. Yurt dışında farklı bir isimle duyurulan bir telefonun, ülkemize gelirken isim ve bazı küçük tasarımsal değişikliklere uğraması tam da bu olaya bir örnek olarak düşünülebilir.

Moto E LE'nin ortaya çıkan render görüntüleri:

Moto E LE'nin tasarımsal özelliklerine bakacak olursak ön kamera, 'su damlası' şeklinde bir çentikle ekranın üst tarafına yerleştirilmiş durumda. Fakat telefonun üst kısmında, ekran gövde oranı genişletilmeye çalışılsa da telefonun alt kısmına gayet büyük bir çentik yerleştirildiği görülebiliyor. Telefonun arka kısmında ise birbirinden ayrı yerleştirilmiş ikili kamera tasarımı bizleri karşılıyor. Ana kamera üstte yer alırken altta flash sensörüyle birlikte ikinci kamera yer alıyor. Ayrıca telefonun arkasında bulunan meşhur Motorola logosu parmak izi okuyucu olarak çalışıyor.

Şu an Moto E LE'nin ortaya çıkan render görüntülerinde sadece bir renk seçeneği görülüyor ama telefon hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktıkça diğer renk seçeneklerinin de açıklanacağı düşünülüyor. Verizon Wireless şirketinin veri tabanından elde edilen diğer bilgilere göre Moto E LE, Snapdragon 632 işlemcisine, HD+ ekrana ve 3550 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca Moto E LE, 159.77 milimetre uzunluğa, 76.25 milimetre genişliğe ve 8.65 milimetre kalınlığa sahip olurken, Android 10 işletim sistemi ile satışa sunulacak. Moto E6 Plus'ın devamı olacağı düşünülen Moto E LE'nin çıkış tarihi hakkındaki detaylarınsa bu ay içerisinde ortaya çıkması bekleniyor.