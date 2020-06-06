Moto G Fast ve Moto E Özellikleri ve Fiyatları

Geçtiğimiz günlerde iki yeni giriş seviyesi telefonunu tanıtan Motorola, bütçe dostu telefonlar üretmeyi unutmuyor. Motorola Edge gibi yüksek seviyeli telefonların yanında Yeni Moto G Fast ve Yeni Moto E, fiyat olarak oldukça uygun geleceğini söyleyebiliriz.

Zamanında telefon piyasasında tepedeki isim olan Motorola, teknolojinin gelişmesi ile birlikte yerini diğer markalara kaptırdı. Satış rakamları oldukça düşen firma iflasın eşiğine gelerek bir süre piyasada çekilmişti. Ama sektöre bir süre önce geri dönen Motorola, bu sefer giriş seviyesi telefonları hedef almış gibi gözüküyor.

Duyurduğu Motorola Edge adlı telefonuyla, üst düzey telefonlara rakip olmak isteyen marka, bu hamlesiyle giriş seviye telefonların piyasa pastasından da payını almak istiyor.

Moto G Fast

Tanıtılan Moto G Fast, markanın ürettiği giriş seviyesi G serisindeki G7 Play adlı telefonun yerine geçecek gibi görünüyor. Giriş seviyesi telefonun uygun fiyatlı G serisinde G Power ve G Stylus’a eşlik etmesi bekleniyor.

Moto G Fast’e dönecek olursak, şirket telefonun iki gün boyunca şarjının gideceğini garanti ediyor. Telefonda 4.000 mAh bataryanın yanı sıra Snapdragon 665 işlemcis ve 3 GB'lık bir RAM'in yer aldığını belirtmekte de fayda var. Moto G Fast, yalnızca 32 GB'lık bir depolama alanıyla birlikte gelecek ama isterseniz microSD kart ile bu hafıza alanını artırabileceksiniz.

6,4 inç, 1560 x 720 çözünürlüğünde, 19:9 oranındaki HD+ ekran 268 ppi değeri sunarken erkanın üzerinde bulunan delik, 8 MP’lik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun arka tarafında 3’lü kamera diziliminin bulunduğu ekleyelim. 16 MP ana sensöre, 8 MP’lik geniş açı lensi ve yakından çekim için oldukça işe yarayan 2 MP’lik macro lens eşlik ediyor.

Moto E

Moto E’nin, Moto G Fast’e göre daha uygun fiyatlı bir model olduğunu söyleyelim. Snapdragon 632 işlemcisinden güç alan telefon, 2 GB RAM ile birlikte gelecek. Görece biraz daha küçük olan 6,2 inçlik HD+ ekranıyla, Motorola’nın yaptığı açıklamalara göre, 3.550 mAh bataryası ile birlikte 11 saatlik video oynatma süresi sunacak.

Moto E, depolama konusunda kullanıcılara 32 GB’lık bir alan sunacak fakat bu alan microSD kart ile 512 GB’a kadar genişletilebilecek. Arka tarafta 13 MP ana kamerasının yanında ise 2 MP’lik derinlik sensörü bulunuyor.

Moto G Fast ve Moto E fiyatları

ABD’de 12 Haziran’da satışa sunulacak telefon, Türkiye’de ne zaman satışa sunulur bilmiyoruz. Moto E için henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmadı fakat yeni Moto G Fast'in, vergiler hariç 1.354 TL olduğunu ekleyelim.

Moto G Fast'in Özellikleri

İşlemci : Snapdragon 665

: Snapdragon 665 Hafıza : 3 GB RAM

: 3 GB RAM Depolama : 32 GB depolama

: 32 GB depolama Ekran : 6,4 inç, 1560 x 720, 268 ppi ekran

: 6,4 inç, 1560 x 720, 268 ppi ekran Ön kamera : 8 MP ön kamera

: 8 MP ön kamera Arka kamera : 16 MP ana sensör, 8 MP geniş açı, 2 MP makro lens

: 16 MP ana sensör, 8 MP geniş açı, 2 MP makro lens Batarya: 4.000 mAh

Moto E'nin Özellikleri