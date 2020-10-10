Nokia 215 4G ve Nokia 225 4G Tanıtıldı

Bir dönemlerin efsane akıllı telefon üreticisi Nokia, uygun fiyat ve 4G bağlantısıyla dikkat çeken yeni tuşlu telefonlarını tanıttı. Nokia 215 4G ve Nokia 225 4G adı verilen cihazlar, şimdilik yalnızca Çin pazarında piyasaya sürülecek.

HMD Global, Çin'de 4G bağlantılı iki yeni Nokia markalı akıllı telefonu tanıttı. Weibo'dan yapılan bir paylaşımla duyurulan cihazlar, bir süre önce sızdırılan Nokia 215 4G ve Nokia 225 4G olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisi de tuşlu olan telefonların dikkat çeken özellikleri arasında uygun fiyat etiketi ve 4G bağlantı desteği yer alıyor.

Bu noktada Nokia 215 4G 289 yuandan (339 TL) ön siparişe açılırken, Nokia 225 4G modelinin fiyatı ise 349 yuan (410 TL) olarak açıklandı ve 17 Ekim'den itibaren ön siparişe sunulacak. Her iki cihaz da diğer tüm tuşlu telefonlarda olduğu gibi T9 tarzı sayısal tuş takımıyla birlikte geliyor. Cihazları öne çıkaran şeyse HD aramalar için VoLTe ile birlikte 4G bağlantısı desteği.

Nokia'nın yeni tuşlu telefonları neler sunuyor?

Daha ucuz olan Nokia 215 4G modeli, daha pahalı olan Nokia 225 4G modelinde bulunan VGA kameradan yoksun bir şekilde geliyor ve daha genel bir tasarıma sahip. Öte yandan Nokia 225 4G daha yüksek kaliteli bir görünüme sahip ancak her iki cihazın da polikarbonat malzemeden üretildiğini belirtelim.

İki cihaz arasındaki ortak özellikler arasında 4G bağlantısı desteği, microSD kart yuvası (32 GB'a kadar), FM Radyo ve LED flaş yer alıyor. Ne yazık ki telefonların diğer özellikleri hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

Son olarak Nokia 215 4G, siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle, Nokia 225 4G ise siyah, mavi ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Telefonların önümüzdeki günlerde küresel pazarlarda da satışa çıkması bekleniyor.