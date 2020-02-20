MotoGP 20'nin çıkış tarihi, yeni fragmanla birlikte duyuruldu. Popüler yarış serisinin yeni oyunu, her zamankinden daha gerçekçi mekanikler ve yenilenen oyun modlarıyla en iyi MotoGP deneyimini sunmayı hedefliyor.

Geliştirici Milestone, MotoGP serisinin yeni oyunu MotoGP 20'nin 23 Nisan'da PS4, XboxOne, Nintendo Switch, PC ve Stadia platformlarına geleceğini duyurdu. MotoGP 20 ile oyuncular, 2020 sezonuna katılarak MotoGP şampiyonlarına karşı yarışabilecek veya üst sınıfa ulaşmak için Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda mücadele edebilecekler.

MotoGP 20'de Managerial Career modu birçok yeni özellik ile geri dönüyor. Oyuncular artık kariyerlerini daha kapsamlı yönetip pistte fark yaratan kararlar alacaklar. 2020 Grand Prix'inde yer alan resmi bir takıma veya MotoGP dünyasının gerçek markalarının sponsorluğunda yeni bir takıma katılabilecekler. Tıpkı gerçek MotoGP'de olduğu gibi, oyuncuların Şampiyona'da ustalaşmak için doğru stratejiyi bularak en iyi kararları almaları gerekecek.

MotoGP 20'de motosiklet geliştirme de önemli bir rol oynayacak. Oyuncular, geliştirme puanları kazanarak bu puanları motosiklet parçalarının performansını iyileştirmek için harcayabilecekler. Ayrıca Ar-Ge çalışanlarının seviyelerini de artırabilecekler. Motosiklet parçalarını geliştirmek; aerodinamik, elektronik, motor gücü, yakıt tüketimi gibi alanlarda önemli avantajlar sağlayacak.

Geliştirme ekibi, oyunu çok daha stratejik ve gerçekçi hale getirdi. MotoGP 20, yakıt yönetimi ve asimetrik lastik kullanımı gibi gerçekçiliği artıran yepyeni özelliklere sahip olacak. Ayrıca ilk kez motosikletlerin estetiğini ve performansını etkileyen aerodinamik hasarlar olacak. Sürekli olarak aşırı gerçekçiliği hedefleyen oyun fiziği, MotoGP 20'yi daha teknik ve beceriye dayalı hale getirmek için tamamen yenilendi. Tüm bunların yanı sıra MotoGP 20, yeni editörler, daha gelişmiş bir yapay zeka ve tüm modlarda gelişmiş bir çevrimiçi deneyim vadediyor.

MotoGP 20 duyuru fragmanı: