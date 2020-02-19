Mount & Blade II: Bannerlord Çıkış Tarihi Açıklandı

Mart ayında erken erişimle çıkış yapacağı açıklanan Mount & Blade II: Bannerlord’un martın kaçında çıkacağı bir süredir merak ediliyordu. Artık elimizde Steam sayfası üzerinde paylaşılmış bir çıkış tarihi var. Bu tarihi yazımızda bulabilirsiniz.

Uzun bir süredir geliştirilen ve dünya çapında oyuncular tarafından merakla beklenen Mount & Blade II: Bannerlord için geçtiğimiz dönemde çıkış tarihi olarak mart ayı açıklanmıştı. O zamandan beri de oyunun Mart’ın kaçında çıkış yapacağı konusu merak ediliyordu.

Oyunun Steam sayfasında bugün yapılan bir güncellemeyle, net bir çıkış tarihine kavuştuk. Steam sayfasında açıklanan bilgiye göre oyun, 31 Mart 2020 tarihinde çıkış yapacak. Yani oyuncular olarak beklenecek çok bir zaman kalmadı. O yüzden Kalradya topraklarına hızlı bir giriş yapmak için pusuya yatmanın tam vakti.

Yukarıdaki görselde oyunun Steam sayfasının şu an ne durumda olduğunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Eğer Steam sayfasında direkt olarak kendiniz görmek isterseniz de buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Oyunun fiyatıyla ilgiliyse Steam sayfası üzerinde henüz bir güncelleme yapılmadı. Bu yönde bir güncelleme yapıldığı zaman sizlerle hemen paylaşacağız. O gün geldiği zaman hemen haberdar olmak istiyorsanız bizi takipte kalın.