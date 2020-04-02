MotoGP 20 Kariyer Modu Fragmanı Yayınlandı

MotoGP serisinin yeni oyunu, her zamankinden daha gerçekçi ve kapsamlı bir kariyer moduyla geri dönmeye hazırlanıyor. Milestone, MotoGP 20'nin kariyer modundan kesitler sunan yeni bir fragman yayınladı.

Geliştirici Milestone, MotoGP 20'nin kariyer modunun ana özelliklerini tanıtan yeni bir fragman yayınladı. Yeni Kariyer Modu, oyuncuları hem pistte hem de pist dışında ilgi çekici bir oyun deneyimi ile profesyonel bir sürücü rolüne sokacak.

Tıpkı gerçek MotoGP'de olduğu gibi oyunda da pistlerde hızlı olmak yeterli değil. Sizi şampiyonada zafere götürecek stratejiyi bulmak için en iyi kararları almanız gerekecek. Ayrıca kariyere etki eden önemli figürlerden biri, sponsorluk ve sözleşme fırsatları için fark yaratan kişisel menajerler olacak. Yeni takımlardan aldığınız teklifleri daha dikkatli değerlendirmek zorunda kalacaksınız.

MotoGP 20'de sürücüleri özelleştirmek için farklı grafik editörleri kullanabileceksiniz. Bu sayede sürücülerin kasklarını, yarış numaralarını, kostümlerini, çıkartmalarını esnek bir şekilde kişiselleştirebileceksiniz. Diğer yandan farklı alanlardaki teknik personel seçimi de motosikletin performansını etkileyecek. Daha iyi teknisyenler, motosikletinizi daha iyi geliştirecek.

Sezon başladıktan sonra, geliştirme puanları kazanabilecek ve bu puanları, farklı motosiklet parçalarının performansını veya Ar-Ge personelinin seviyesini yükseltmek için harcayabileceksiniz. Motorunuzda aerodinamik, elektronik, motor gücü ve yakıt tüketimi gibi birçok özelliği yönetebilecek ve geliştirebileceksiniz.

Kısaca Milestone, kariyer modunu olabildiğince gerçekçi hale getirmeye çalışıyor. MotoGP 20, 23 Nisan'da PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Google Stadia için gelecek.

MotoGP 20'nin kariyer modu fragmanı: