Tedavisi mevcut olmayan motor nöron hastalığı, yeni bir araştırmaya göre piyasadaki bazı mevcut ilaçların kullanımıyla tedavi edilebilir. Araştırma, ALS hastalığı üzerine yoğunlaşıyor olsa da diğer motor nöron hastalığı türleri için de umut taşıyor.

Motor nöron hastalığı (MND), beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Motor nöronlar kaslara uyarı gönderemediği sürece de kaslar güçsüzleşir. MND, genellikle önce kol ve bacakları, ardından tüm vücudu hareket ettirmeyi ve konuşma, yutma ve nefes almayı zorlaştırır.

Bugünse tedavisi olmayan bu hastalık hakkında önemli bir gelişme paylaşıldı. Edinburg Üniversitesi Euan MacDonald Merkezi'ndeki araştırmacılar, yaptıkları bir çalışmanın sonucunu yayınladı. Araştırmacılar, MND'nin neden olduğu sinir hasarının yakın zamanda mevcut ilaçlar kullanılarak geri döndürülebileceği sonucuna vardı.

MND, mevcut ilaçların kullanımıyla tedavi edilebilir:

Edinburg Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, laboratuvar ortamında kök hücre kullanarak motor nöron hücreleri oluşturdular. Bu hücreleri inceleyen araştırmacılar, motor nöron hücresinin kaslara bağlanan uzun kısmı olan aksonun sağlıklı hücrelere göre daha kısa olduğunu gördü.

Araştırmanın anahtarı da bunu fark etmekti. Mitokondri, bu aksonlar boyunca olması gerektiği gibi hareket etmiyor ve motor nöronlara düşük enerji sunuyordu. Bunun görülmesiyle birlikte araştırmacılar, mitokondriyi artırdı ve aksonların normal boyutuna dönmelerini sağladı.

Edingburg Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaptıkları açıklamada elde ettikleri verilerin hücrenin enerji kaynağının geri yüklenmesiyle aksonları ve kaslarla olan bağlantılarını bozulmadan koruyabileceğini gösterdiğini belirtti. Araştırmacılar, şimdi de mitokondrinin işlevini artırabilecek mevcut ilaçları arıyorlar.

Araştırma, motor nöron hastalığının en yaygın şekli olan amyotrofik lateral skleroza (ALS) odaklanıyor olsa da araştırmacılar, bulguların hastalığın diğer formları için de geçerli olacağı konusunda umutlu olduklarını söyledi. Elde edilen sonuçlarla Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ve akson hasarını tersine çevirdiği keşfedilen 'rpoinirole' isimli ilaç, ön plana çıkan ilaçlar arasında yer aldı.