Otomobil içerikleriyle tanıdığımız Motor1 Türkiye, bu akşam saatlerinde siber saldırıya uğradı. Saldırının ardından 270 binden fazla aboneye sahip kanalda istenmeyen içerikler gösterildi. Motor1 Türkiye, konuya ilişkin açıklama yaparak hesabın geri alındığını ifade etti.

Son zamanlarda ünlü YouTube hesaplarının hacklendiğini görüyorduk. Bunun en yakın örneği, hesabını birden fazla kez kaptıran Ruhi Çenet’ti. Şimdi ise bir başka popüler hesabın hacklendiği görüldü.



Otomobil içerikleriyle tanıdığımız Motor1 Türkiye’nin 270 binden fazla aboneye sahip olan YouTube hesabı hacklendi. Hesaptan kripto para temalı bir canlı yayın açılırken isminin de değiştirildiği görüldü. Öte yandan kısa süre içinde Motor1 Türkiye’den konuya ilişkin açıklama geldi.

Hacklenen hesabın görüntüsü:

Yukarıdaki ekran görüntüsüne baktığımızda hesabın “Microstrategy US” ismiyle değiştirildiğini görüyoruz. Bu isim, Bitcoin yatırımlarıyla tanınan ABD’li şirket MicroStrategy’den geliyor. Ayrıca insanları dolandırmaya yönelik bir canlı yayın da saldırganlar tarafından başlatılmış.

Motor1, hesaba tekrar eriştiklerini açıkladı

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Motor1 Türkiye tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, akşam saat 18.30 sıralarında bir siber saldırıya uğradıkları belirtildi. Kısa süreliğine istenmeyen videoların görülmüş olabileceği ifade edilirken kanala tekrar erişildiği ve eski hâline yeniden getirildiği aktarıldı. Biz de Webtekno olarak Motor1 Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tarz olayların sayısının artması maalesef çok can sıkıcı.