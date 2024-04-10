Ruhi Çenet'in YouTube Kanalı Hacklendi!

Ruhi Çenet'in YouTube kanalı, kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirildi. Kanalda Ripple adına sahte bir canlı yayın açılırken on binlerce kişi canlı yayını takip etmeye başlamış durumda.

Türkiye'nin en popüler içerik üreticilerinden Ruhi Çenet'in YouTube kanalı, an itibarıyla kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmiş durumda. Adı "Ripple" olarak değiştirilen YouTube kanalında "Ripple'dan SEC'in 2 Milyarlık Cezasına Yanıt! XRP FİYAT TAHMİNİ" başlıklı bir canlı yayın başlatılmış durumda.

Ruhi Çenet'in kanalı Ripple olarak değiştirildi, Ripple CEO'sunun sahte canlı yayını başlatıldı

Söz konusu videonun kapağında Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse yer alıyor. Bu arada söz konusu video isminin rastgele seçilmediğini ve @live_Ripple.NeW.US. kullanıcı adına sahip sahte Ripple kanalının dün akşamki canlı yayınıyla bire bir aynı olduğunu söyleyelim.

Sahte canlı yayını anlık 30 bin kişi izliyor

Görünen o ki Ruhi Çenet'in kanalını ele geçiren siber korsanlar, Ripple yatırımcılarını hedefleyen bir grup dolandırıcıdan oluşuyor. Zira kullanıcı adı "Ripple_x_live" olarak değiştirilen Ruhi Çenet kanalının ana sayfasına girdiğinizde 13,4 bin aboneye sahip sahte Ripple kanalına ait oynatma listelerinin yer aldığını görüyorsunuz.

Webtekno olarak Ruhi Çenet'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

Ruhi Çenet'in konuyla ilgili ilk paylaşımı şu şekilde: