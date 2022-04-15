Motorine geçtiğimiz günlerde gelen indirim, bugün gelmesi beklenen zamla birlikte etkisini yitirecek. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatı, bugün itibarıyla 1,70 TL zamlanacak.

Ukrayna – Rusya savaşıyla birlikte tüm dünyada artışa geçen enerji fiyatları, dolar kurundaki artışla da birleşince özellikle akaryakıta gelen zamlarda ülkemizde sert bir şekilde hissedildi. Litre başına 20 TL’lerden bahsettiğimiz şu günlerde küresel piyasalarla paralel olarak fiyatlarda indirimler ve zamlar görülürken, bugün yeni bir zam haberi daha geldi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bugün 1,70 TL’lik zam geliyor. Uzun bir süredir litresi 20 TL’nin altına düşmeyen motorin fiyatları, yeni zamla birlikte bazı şehirlerde yeniden 22 TL barajının üzerine çıkacak. Zamlı pompa fiyatları şu şekilde görülecek:

Üç büyük şehirde motorin fiyatları böyle güncellenecek: