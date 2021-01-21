Amiral gemisi performans sunan üst düzey işlemci Snapdragon 870'ten güç alan Motorola Edge S'in AnTuTu puanı belli oldu. Buna göre Snapdragon 870 işlemcili telefonlar, performans konusunda geçtiğimiz yılın amiral gemilerini aratmayacaklar.

Qualcomm, geçtiğimiz günlerde yeni üst seviye işlemcisi Snapdragon 870’i resmi olarak duyurmuştu ve Motorola Edge S, bu işlemci ile piyasaya sürülecek ilk akıllı telefon olacak. Motorola’nın üst şirketi konumunda olan Lenovo’nun cep telefonu bölümünün genel müdürü Chen Jin, Weibo’da paylaşmış olduğu ekran görüntüsü ile Snapdragon 870’li Motorola Edge S’in performans sonuçlarını ortaya çıkardı.

Qualcomm, Snapdragon 870’i tanıtırken işlemcinin geçtiğimiz yılın amiral gemilerinde gördüğümüz Snapdragon 865’in güncellenmiş versiyonu olduğunu ifade etmişti. Snapdragon 865, maksimum 2.84GHz frekans hızı sunarken Snapdragon 870’te bu hız 3.2GHz'e kadar çıkıyor. Bu hız farkı, Motorola Edge S’in AnTuTu puanında kendini göstermiş durumda.

Snapdragon 870’li Motorola Edge S’in AnTuTu puanı

Motorola Edge S, Snapdragon 870 ile AnTuTu’da 697.860 puan alıyor. Bu da Snapdragon 870 işlemcinin, Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olan ve AnTuTu’dan 708.425 puan alan Mi 11’in hemen gerisinde olduğunu gösteriyor. Yine de OPPO Find X3 Pro ve iQOO 7 gibi daha yeni amiral gemileri, Snapdragon 888 ile 750 binin üzerinde puan alarak arayı epey açmış durumdalar.

Muhtemelen Snapdragon 870 işlemcisini premium segment akıllı telefonlar yerine amiral gemilerine yakın performanslar sunan daha fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarda göreceğiz. Motorola Edge S’in bu beklentiyi ne kadar karşılayabileceğini ise ancak piyasaya sürüldüğünde yorumlayabiliriz.