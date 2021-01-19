Qualcomm, belli bir süredir çeşitli söylentilerin öznesi olan yeni işlemcisi Snapdragon 870'i tanıttı. Amiral gemisi cihazlarda kullanılacak olan Snapdragon 870'li ilk cihazın da bu senenin ilk çeyreğinde çıkış yapacağını dile getirdi.

Mobil işlemci denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Qualcomm'un Snapdragon 888'in bir Lite sürümü çıkaracağına dair çeşitli söylentiler bulunuyordu. Bugün o söylentiler doğrulandı ve Qualcomm, Snapdragon 870 adını verdiği yeni yongasını duyurdu.

Ancak Snapdragon 870'in donanım özelliklerine bakıldığında, Snapdragon 888 Lite olarak görmek yerine bir Snapdragon 865 Plus varyantı olarak görmek sanki doğru olacak gibi duruyor. Snapdragon 870'in 865'ten tek farkı, GPU'larının saat hızında yatıyor. Her iki cihazda da bir tanesi Cortex-A77 3,2 GHz, üç tanesi Cortex-A77 2,4 GHz ve dört tanesi Cortex-A55 1,8 GHz olmak üzere sekiz çekirdekli CPU bulunuyor. Bunun haricinde GPU ve harici modemleri de birbirinin aynısı.

Snapdragon 870'in özellikleri

İki SoC arasındaki benzer özellikler makine öğrenmesi ve kamera kategorilerinde de bulunuyor. Yongada Hexagon 698 dijital sinyal işlemcisi ve Spectra 480 görüntü sinyal işlemcisi bulunuyor. Bu görüntü sinyal işlemcisi 200 MP'e kadar kamera desteği, 8K / 30 FPS video kayıt, 960 FPS ağır çekim kayıt ve eş zamanlı 4K video ve 64 MP fotoğraf çekme desteği sunuyor.

Bunun haricinde Quick Charge 4 Plus, QHD+ çözünürlükte 144 Hz ekran tazeleme oranı desteği ve kulaklıklar için Qualcomm TrueWireless gibi özellikleri de bulunuyor. Snapdragon 865 Plus'ta bulunan FastConnect 6900 bağlantısı Snapdragon 870'te bulunmuyor. Bunun yerine FastConnect 6800 yer alıyor.

Üretici şirket, Snapdragon 870'in Motorola, OnePlus, OPPO, vivo Iqoo ve Xiaomi gibi markaların amiral gemisi cihazlarına güç vereceğini belirtti. Motorola Edge S ve OnePlus 9E'nin Snapdragon 870 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Qualcomm, Snapdragon 870 taşıyan ilk cihazın, bu senenin ilk çeyreğinde çıkacağını söyledi.