Motorola’nın iPhone Duo’ya rakip olacak geniş ekranlı katlanabilir telefonunun ismi, tasarımı ve tüm özellikleri ortaya çıktı.

Son zamanlarda katlanabilir telefonlarda yepyeni bir döneme girmiştik. Artık daha geniş ekranlı forma sahip katlanır telefonlar geliyordu. Bunun son örneği iPhone Duo’ydu. Ayrıca Samsung da Galaxy Z Fold8 modeli de benzer bir tasarıma sahipti.

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Şimdi ise bu cihazlara rakip olarak piyasaya sürülecek bir ürün hakkında bilgiler geldi. Motorola’nın yeni geniş ekranlı katlanabilir telefonunun ismi, tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Telefon, önümüzdeki aylarda tanıtılacak.

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Motorola Razr Flex olarak gelecek

İddiaya göre Motorola, bu telefonu “Razr Flex” ismiyle kullanıcıların beğenisine sunacak. Tasarım konusunda ise oluşturulan render görselleri yukarıdan görebilirsiniz. Geniş ekranlı yapı, arkada orta üstte bulunan ve yatay konumlandırılan kamera adası görüyoruz.

Sızıntı, cihazın iç kısmında 2364x1728 çözünürlük sunan 6,92 inç boyutunda ve 165Hz yenileme hızına sahip katlanabilir OLED panel yer alacağını söylüyor. Cihazın dış kapağında ise 1140x1736 çözünürlüğe sahip 4,97 inçlik bir OLED ekran olacak. Razr Flex’in Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağı ve 12 GB RAM, 256 GB’tan başlayan depolama ile geleceği de belirtilmiş.

Tasarım ölçüleri açıldığında 110 x 149 x 5,8 mm, katlandığında ise 110 x 76 x 12,6 mm olarak belirtilen modelin yaklaşık 215 gram ağırlığında olacağı bilgiler arasında. Kamera tarafında ise arka bölümde 50MP ana kamera ile 50MP ultra geniş açı kamera. Önde ise her iki ekrana özel birer tane olmak üzere iki adet 32 MP’lik selfie kameraları bulunacak. 25W destekli 5000 mAh batarya ve IP48/IP49 dayanıklılıkla geleceği de söyleniyor.