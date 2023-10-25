Motorola, Lenovo Tech World 23 etkinliğinde, kolumuza sarabileceğimiz, tamamen kıvrılabilir bir akılı telefon konsepti tanıttı. Cihaz, akıllı telefon ile akıllı saatler arası bir hibrit gibi duruyor.

Lenovo Tech World 23 etkinliği çok sayıda firmaya da ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikte tanıtılan teknolojilerden biri de Motorola'nın kıvrılabilir ekranlı konsept akıllı telefonu oldu. Bu konsept cihaz, kullanıcının isteğine göre şekillendirilebiliyor.

Her yıl bir tane kıvrılabilen, esnek ekranlı bir cihaz görüyor olsak da piyasaya çıkmış bir akıllı telefon yok. Motorola'nın da bu telefonunun piyasaya çıkması pek olası gözükmüyor. Zaten öne çıkarılmak istenen teknoloji de FullHD+ kalitesine sahip, pOLED adı verilen ekran teknolojisi idi. Motorola, kullanıcıların isteklerine göre şekillendirebildiği bu ekranın kapasitesini göstermek amacıyla böyle bir tasarım sergilemeye karar verdi.

İster telefon ister bileklik

Akıllı telefonun ekranı, telefon modundayken 6,9 inçlik bir panel olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin söylediğine göre bu moddayken cihaz bize "eksiksiz bir Android telefon deneyimi" sunuyor. Bu moddaki kullanımın Motorola Razr+ kullanımına benzer bir deneyim sağladığı da ifade ediliyor.

Öte yandan ekranı kıvırarak, sararak ya da katlayarak kullanmak da mümkün oluyor. Gereken durumlarda bir akıllı saat gibi kolumuza takabileceğimiz cihaz, farklı şekillerde katlandığında farklı kullanımlar da sunuyor.

Benzer bir konsept 2016 yılında da karşımıza çıkmıştı. O dönemde Lenovo, benzer bir şekilde kumaş kaplı bir arka yüzeye sahip katlanabilir bir cihaz konseptiyle karşımıza çıkmıştı. Elbette ki bu model, o model ile karşılaştırıldığında daha gelişmiş bir yapıya sahip. Ancak muhtemelen, Lenovo'nun telefonuyla aynı kaderi paylaşıp, hiçbir zaman piyasaya sürülmeyecek.

Bu cihaz piyasaya çıkarsa almayı düşünür müydünüz?