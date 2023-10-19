OPPO, katlanabilir ekranlı telefonu Find N3'ü duyurdu. Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip olan telefon, etkileyici özelliklerle donatıldı. Telefonun Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, bugün düzenlediği bir etkinlikte "Find N3" dediği katlanabilir ekranlı telefonunu duyurdu. Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip olarak tanıtılan akıllı telefon, etkileyici özelliklerle donatılmış durumda. Ancak telefonun fiyatı oldukça yüksek.

OPPO Find N3, dış kısmında 6.31 inç büyüklüğünde 2.484 x 1.116 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 120 Hz'ye kadar tazeleme oranı sunan bu ekran, 2.800 nit tepe parlaklık değerine sahip. Dış ekrandaki selfie kamera, kullanıcıya 32 MP çözünürlük vadediyor. İç kısma baktığımızda ise 7.82 inç büyüklüğünde 2.440 x 2.268 piksel çözünürlük sunan yine AMOLED yapıdaki katlanabilir ekranı görüyoruz. İç ekran, 20 MP çözünürlük sunan selfie kamerayı barındırıyor.

Karşınızda OPPO Find N3

OPPO'nun katlanabilir ekranlı yeni telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile etkileyici bir deneyim sunmaya hazırlanan telefonun bataryası ise 4.805 mAh olarak açıklandı. 67W hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, OPPO'nun açıkladığına göre 42 dakikada tam şarj olacak. Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 7 gibi yeni nesil teknolojiler de OPPO Find N3'te bulunacak.

OPPO Find N3, üçlü kamera kurulumuna sahip olan bir akıllı telefon. Ancak bu kamera kurulumu sıradan değil. Hasselblad tarafından geliştirilen özel teknolojilerle donatılan kamera kurulumunda, Sony'nin 48 MP'lik yeni LYTIA-T808 sensörü bulunuyor. Çift katmanlı transistör teknolojisine sahip olan bu sensör, ışık hassasiyetini artırıyor ve bu da daha kaliteli görüntüler üretilmesini sağlıyor. Ayrıca 48 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 64 MP'lik periskop kamera da OPPO'nun yeni telefonunda bulunuyor.

OPPO Find N3 teknik özellikleri:

Ekran Dış Ekran: 6.31 inç, 2.484 x 1.116 piksel, 120 Hz, AMOLED

İç Ekran: 7.82 inç, 2.440 x 2.268 piksel, 120 Hz, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12-16 GB (LPDDR5x) Depolama 512-1024 GB (UFS4.0) Ön Kamera Dış Ekran: 32 MP (f/2.4)

İç Ekran: 20 MP (f/2.2) Arka Kamera 48 MP (f/1.7) + 48 MP (f/2.2) + 64 MP (f/2.6) Batarya 4.805 mAh (67W) İşletim Sistemi ColorOS 13.2 (Android 13) Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, 4G, Beidou, GPS, GLONASS Boyutlar Yükseklik: 153,4 mm

Genişlik: 143,1 mm (açık), 73,3 mm (katlı)

Kalınlık: 6,00 mm Ağırlık 245 gram

OPPO Find N3 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 512 GB 1.370 dolar 16 GB + 1024 GB 1.780 dolar

OPPO, Find N3'ü an itibarıyla Çin'de ön siparişe açtı. Çin dışında ise aynı özelliklerle OnePlus Open ismi altında çıkış yapacak. OnePlus Open, OPPO'nun alt markası olan OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu olarak karşımıza çıkacak.