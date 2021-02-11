Motorola Moto E6i Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, zayıf sayılabilecek özelliklerine rağmen uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni giriş seviye telefonu Moto E6i'yi duyurdu. Moto E6i, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bir akıllı telefon isteyenler için iyi bir alternatif oluşturabilir.

Lenovo çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ABD’li telekomünikasyon markası Motorola, en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Moto E6i’yi sessiz sedasız piyasaya sürdü. Son derece mütevazı özelliklere sahip olan ve “alo desin yeter” diyenlere hitap eden akıllı telefon, Android Go işletim sistemi sayesinde performans konusunda soru işaretlerine yer vermiyor.

Qualcomm ya da MediaTek işlemci yerine Unisoc tarafından geliştirilen Tiger SC9863A işlemciden güç alan akıllı telefon, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Ayrıca depolama alanının yetersiz gelmesi halinde microSD kart ile genişletme imkanı da bulunuyor.

Moto E6i, Android 10 Go ile uygun fiyata iyi bir performans vadediyor

6,1 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olan Motorola Moto E6i, damla çentikli bir tasarıma ve seviyesine göre normal karşılanabilecek kalınlıkta ekran çerçevelerine sahip. Arka tarafta 13 MP çözünürlükte bir ana kameraya ve 2 MP çözünürlükte bir derinlik sensörüne sahip olan telefon, damla çentiğinde ise 5 MP’lik bir selfie kamerası barındırıyor.

Kutusundan standart Android’in hafifletilmiş bir versiyonu olan Android 10 Go Edition ile çıkan akıllı telefon, standart Google uygulamalarının da “Go” versiyonlarını barındırıyor. çift SIM, VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 bağlantıları destekleyen akıllı telefon, 3.000 mAh gibi günümüz standartlarında küçük gibi görünen bir bataryaya ve 10W şarj hızına sahip.

Motorola Moto E6i özellikleri

İşlemci: Unisoc Tiger SC9863A

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Ekran: 6,1 inç HD+

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.000 mAh, 10W

İşletim Sistemi: Android 10 Go

Titanyum grisi ve pembe olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Motorola Moto E6i, 205 dolarlık bir fiyat etiketiyle Brezilya’da satışa sunulmuş durumda. Akıllı telefonun başka hangi pazarlara geleceği ve fiyatının nasıl değişeceği şu an için bilinmiyor.