Motorola Telefonlar Türkiye'ye Dönüyor: İşte Resmî Açıklama!

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Motorola telefonları ve aksesuarlarını Türkiye'ye getirmek için düğmeye bastı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre resmî görüşmeler başlamış durumda.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın köklü üreticilerinden Motorola ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan bir açıklamaya göre Motorola'nın akıllı telefonları, Türkiye'de yeniden satışa sunulacak. Peki bu süreci kim organize edecek? Gelin detaylara bakalım.

Bundan çok uzun zaman önce Türkiye'de varlık gösteren Motorola, akıllı telefon sektöründe yaşanan gelişmeler ve istenilen pazar payının bulunamaması nedeniyle ülkemizden çekilmişti. Ancak KAP'ta yer alan açıklamaya göre İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Motorola telefonları yeniden Türkiye'ye getirmeye karar vermiş durumda. Hatta konuyla ilgili olarak Lenovo Ireland International Ltd. ile de görüşmelere başlandı.

İşte İndeks Bilgisayar'ın KAP'taki açıklaması:

Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Motorola, 1928'den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcılarının dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir markadır. Markanın amacı, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için daha geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmaktır.

İndeks Bilgisayar, teknoloji dünyasında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden bir tanesi. Bu bağlamda; Apple'dan Microsoft'a, HyperX'ten Huawei'ye kadar pek çok marka için distribütörlük yapıyor. Motorola'nın da Türkiye pazarına getirilmesi, akıllı telefon sektörü için daha iyi bir rekabet ortamının oluşmasını sağlayacak diyebiliriz.

