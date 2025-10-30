Xiaomi, Türkiye'de Televizyon Satacak: İşte Gelecek İlk Modeller!

Xiaomi, Türkiye pazarındaki ürün gamını genişletiyor. Şirket bu kez de akıllı televizyon modellerini tüketicilerle buluşturacak. Yapılan açıklamaya göre ilk aşamada 8 model satışa sunulacak. İşte Xiaomi'nin Türkiye'ye getireceği televizyon modelleri.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'den Türkiye'deki hayranlarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, akıllı televizyon modellerini Türkiye pazarına getireceğini açıkladı. Yapılan resmî açıklamaya göre Xiaomi, ilk aşamada 8 televizyon modelini tüketicilerle buluşturacak.

Peki Xiaomi'nin Türkiye'ye getireceği televizyon modelleri hangileri? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Xiaomi'nin Türkiye'de satışa sunacağı televizyon modelleri:

Xiaomi TV A serisi

Xiaomi TV A serisi, 4K çözünürlük, HDR ve Dolby Audio gibi özellikleri ile konforu ve kaliteyi ön planda tutuyor. Game Boost modu ile 120 Hz tazeleme oranı sunan tüketiciler, sadece bir şeyler izlerken değil, oyun oynarken de yüksek performansın keyfini çıkaracaklar. Xiaomi TV A serisi televizyonlar, 55 ve 65 inç boyutlara sahip olacaklar.

Xiaomi TV A Pro serisi

Xiaomi TV A Pro serisi, Xiaomi TV A serisi televizyonların biraz daha gelişmiş versiyonu. 4K OLED panellerle donatılan bu televizyonlarda bulunan Google TV desteği, favori içeriklere kolayca ulaşılabilmesini sağlıyor. 120 Hz tazeleme oranı sunan televizyonlar, Dolby Audio, DTS:X, DTS-Virtual:X gibi özellikleriyle sinema salonu kalitesi vadediyorlar. Xiaomi TV A Pro serisi, 55, 65 ve 75 inç boyut seçenekleriyle satın alınabilecekler.

Xiaomi TV S Pro Mini LED

Xiaomi TV S Pro Mini LED, firmanın en özel televizyonlarından bir tanesi. Mini LED teknolojisine ev sahipliği yapan ve 704 noktada bağımsız arka aydınlatma özelliğine sahip olan televizyon, ışık yansımasını minimum seviyeye düşürüyor. 1.700 nit tepe parlaklık noktası ve Rekabetçi Mod açıldığı zaman 288 Hz'ye kadar yükselen tazeleme oranı, oyunseverler için de benzersiz bir deneyim sunacak. Bu televizyon, sadece 75 inç boyutuyla satın alınabilecek.

Xiaomi TV Max serisi

Xiaomi, büyük ekran tutkunlarını da unutmadı. 4K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranıyla pürüzsüz ve akıcı bir deneyim sunan Xiaomi TV Max serisi televizyonlar, Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikleriyle ses tarafında da mükemmel bir iş ortaya koyacaklar. Bu akıllı televizyonlar 85 inç ve 100 inç boyut seçeneklerine sahip olacak.

Xiaomi'nin Türkiye'de satacağı televizyon modellerini nasıl buldunuz? Firma, bu özelliklerle Türkiye'deki güçlü rakiplerinden pay alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz...