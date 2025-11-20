Mount and Blade II: Bannerlord'un War Sails DLC'sinden Yeni Fragman!

TaleWorlds Entertainment, Mount and Blade II: Bannerlord'un yeni genişletme paketi "War Sails" için yeni bir fragman yayımladı. 26 Kasım'da erişime açılacak genişletme paketi, oyuncuları daha çok deniz savaşlarına yönlendirecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

2020 yılında yayımlanan ve o günden beri de oyuncuların en çok sevdikleri yapımlardan bir tanesi olan Mount and Blade II: Bannerlord ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun arkasındaki Türk geliştirici TaleWorlds Entertainment, yaklaşmakta olan genişletme paketi "War Sails" için yeni bir fragman yayımladı.

TaleWorlds Entertainment'in yeni fragmanı, Mount and Blade II: Bannerlord'un en büyük genişletme paketine olan heyecanı artırmış durumda. Zira fragman, 26 Kasım'da yayımlanacak DLC'nin daha çok deniz savaşlarına odaklanacağını gözler önüne seriyor.

Tüm platformlarda oynanabilir olacak!

Mount and Blade II: Bannerlord War Sails DLC'si, tüm platformlarda erişilebilir olacak. Oyunseverler, bu genişletme paketini satın aldıktan sonra 20 benzersiz gemiye sahip olacaklar ve donanmalarını inşa etmeye başlayabilecekler. Orta Çağ dönemini yansıtan bu gemilerle savaşa girdiğinizde hava koşullarına karşı da mücadele etmeniz gerekecek.

26 Kasım'da erişime açılacak War Sails ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım bu genişletme paketi, zaten çok sevilen Mount and Blade II: Bannerlord'un geleceğini nasıl etkileyecek...

Mount and Blade II: Bannerlord - War Sails için yayımlanan yeni fragman: