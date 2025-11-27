Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails Çıktı: İşte Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri

TaleWorlds imzalı Mount & Blade II: Bannerlord'in ilk büyük DLC'si War Sails nihayet oyuncularla buluştu. Peki bu yeni DLC neler sunuyor?

Calradia'nın tozlu ve kanlı meydanlarından sonra şimdi de hırçın dalgalara hükmetme vakti geldi. TaleWorlds Entertainment, uzun zamandır beklenen deniz savaşları genişlemesi War Sails ile Mount & Blade II: Bannerlord evreninin sınırlarını okyanuslara taşıyor.

Artık sadece at sırtında değil, dümende de stratejik dehanızı konuşturmanız gereken bu genişleme paketi, serinin hayranlarına Viking temalı yeni bir fraksiyon, keşfedilmeyi bekleyen buzlu kuzey toprakları ve detaylı gemi mekanikleri sunuyor. Kılıç seslerine dalga seslerinin karıştığı bu yeni dönemde, ticaret yollarını kesmekten kıyı kuşatmalarına kadar pek çok yeni stratejik derinlik sizi bekliyor.

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails konusu

War Sails, oyuncuları Calradia'nın kuzeyine, sert iklimi ve acımasız denizleriyle bilinen yeni bir coğrafyaya götürüyor. Genişlemenin merkezinde, serinin önceki oyunlarından (Warband) hatırlayacağımız "Nord" kültüründen esinlenilen yeni bir Viking fraksiyonu yer alıyor.

Hikâye ve atmosfer, bu kuzeyli savaşçıların denizcilikteki ustalıkları ve yağma kültürleri etrafında şekilleniyor. Oyuncular olarak amacımız sadece karada değil, artık denizlerde de hâkimiyet kurmak. Kendi filonuzu oluşturup açık denizlere yelken açabilir, rakip donanmalarla yüzleşebilir ve kuzeyin buzlu fiyortlarında efsanenizi yazabilirsiniz.

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails nasıl bir DLC?

Bu genişleme paketi, oyuna sadece yeni bir harita veya birlik eklemekle kalmıyor, oynanışın temel dinamiklerini değiştiren devasa bir "Naval Warfare" (Deniz Savaşı) sistemi getiriyor.

Gelişmiş Deniz Savaşları : Rüzgar ve su fiziğinin gerçekçi bir şekilde işlendiği savaşlarda, geminizi bizzat dümenden yönetebiliyorsunuz. Düşman gemilerini mahmuzlayarak batırabilir, bordalayarak güverte savaşına girebilir veya uzaktan kuşatma silahlarıyla yelkenlerini parçalayabilirsiniz.

: Rüzgar ve su fiziğinin gerçekçi bir şekilde işlendiği savaşlarda, geminizi bizzat dümenden yönetebiliyorsunuz. Düşman gemilerini mahmuzlayarak batırabilir, bordalayarak güverte savaşına girebilir veya uzaktan kuşatma silahlarıyla yelkenlerini parçalayabilirsiniz. Yeni Gemi Türleri : Tarihsel örneklerden esinlenilmiş, her biri farklı manevra ve dayanıklılık özelliklerine sahip 18 yeni gemi türü bulunuyor.

: Tarihsel örneklerden esinlenilmiş, her biri farklı manevra ve dayanıklılık özelliklerine sahip 18 yeni gemi türü bulunuyor. Stratejik Derinlik : Sadece savaş değil; deniz ticareti rotaları oluşturma, limanları abluka altına alma ve kıyı şehirlerine denizden kuşatma başlatma gibi stratejik hamleler yapabiliyorsunuz.

: Sadece savaş değil; deniz ticareti rotaları oluşturma, limanları abluka altına alma ve kıyı şehirlerine denizden kuşatma başlatma gibi stratejik hamleler yapabiliyorsunuz. Kuzey Krallığı: Karlı taygalar ve fiyortlarla dolu, keşfedilecek yepyeni bir harita bölümü ve bu bölgeye özgü yerleşimler ekleniyor.

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails çıkış tarihi

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails genişleme paketi, 26 Kasım 2025 tarihinde oyuncuların erişimine açıldı. Uzun bir geliştirme sürecinin ardından yayınlanan DLC, ana oyun için büyük bir güncellemeyle eş zamanlı olarak piyasaya sürüldü.

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails hangi platformlarda var?

Genişleme paketi, ana oyunun bulunduğu tüm güncel platformlarda eş zamanlı olarak yerini aldı.

PC

PlayStation 5

Xbox Series X/S

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails fiyatı ne kadar?

Platform Fiyat Steam (PC) 12.49$ Epic Games (PC) 349 TL PlayStation Store (PS5) 1.079 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 1.129 TL

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails sistem gereksinimleri