Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Çıktığında oyun dünyasını kasıp kavuran Battlefield 6'nın oyuncu sayısı 1 ayda 3'te 1'i seviyesine kadar düştü. Peki neden?

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Electronic Arts çok sevilen FPS serisi Battlefield’ın yeni oyunu Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Oyun, eleştirmenlerden ve oyunculardan beğeni toplarken büyük ilgi görmeyi de başarmıştı. Steam’de 747 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başaran yapım, tüm zamanların en çok oynanan Battlefield oyunu olmayı başarmıştı.

Ancak Battlefield 6’nın popülerliği çok uzun sürmedi. Öyle ki gelen son verilere baktığımızda 1 aylık süreçte Battlefield’ı oynayan oyuncu sayısının ciddi anlamda düşüş gösterdiğini görebiliyoruz. Oyuncu sayısı 1 ayda neredeyse 3’te biri kadar düşüş gösterdi.

Battlefield 6’nın oyuncu sayısı neden düşüyor?

Ekran Resmi 2025-11-26 10.50.39

SteamDB tarafından paylaşılan verilere baktığımızda Battlefield 6’nın oyuncu sayısının ekim ayına kıyasla inanılmaz düşüş gösterdiğini görebiliyoruz. Öyle ki son 24 saatte maksimum eş zamanlı oyuncu sayısı 213 bin 962 olmuş. Bu haberin yazıldığı sırada ise oyunu 88 bin 728 kişi oynuyor. 747 binlik zirveyi düşündüğümüzde ciddi bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

Peki bunun nedeni ne? Aslında bu soruya verebileceğimiz kesin bir yanıt yok. Ancak tahminde bulunabiliriz. En büyük rakibi olan Call of Duty: Black Ops 7 geçtiğimiz haftalarda çıkış yapmıştı. Öte yandan ekim sonu gelen Arc Raiders da büyük ilgi görüyordu. Oyuncuların BO7 ve Arc Raiders’e yönelmesi nedeniyle Battlefield 6’daki sayının düştüğünü tahmin edebiliriz. Çünkü o oyunların sayısı iyice artarken BF6’nınkiler düşüyor. Bunun dışında oyunseverler, BF6’ya eklenen** yeni içeriklerin oyuna katkı sağlamadığını** da düşünüyor. Tüm bunlar, sayının düşmesinde etkili olmuş olabilir.

Battlefield 6, Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Olacak: İşte Kaçırmamanız Gereken Tarihler Battlefield 6, Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Olacak: İşte Kaçırmamanız Gereken Tarihler
Oyunlar Battlefield

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim