Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Çıktığında oyun dünyasını kasıp kavuran Battlefield 6'nın oyuncu sayısı 1 ayda 3'te 1'i seviyesine kadar düştü. Peki neden?

Electronic Arts çok sevilen FPS serisi Battlefield’ın yeni oyunu Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Oyun, eleştirmenlerden ve oyunculardan beğeni toplarken büyük ilgi görmeyi de başarmıştı. Steam’de 747 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başaran yapım, tüm zamanların en çok oynanan Battlefield oyunu olmayı başarmıştı.

Ancak Battlefield 6’nın popülerliği çok uzun sürmedi. Öyle ki gelen son verilere baktığımızda 1 aylık süreçte Battlefield’ı oynayan oyuncu sayısının ciddi anlamda düşüş gösterdiğini görebiliyoruz. Oyuncu sayısı 1 ayda neredeyse 3’te biri kadar düşüş gösterdi.

Battlefield 6’nın oyuncu sayısı neden düşüyor?

SteamDB tarafından paylaşılan verilere baktığımızda Battlefield 6’nın oyuncu sayısının ekim ayına kıyasla inanılmaz düşüş gösterdiğini görebiliyoruz. Öyle ki son 24 saatte maksimum eş zamanlı oyuncu sayısı 213 bin 962 olmuş. Bu haberin yazıldığı sırada ise oyunu 88 bin 728 kişi oynuyor. 747 binlik zirveyi düşündüğümüzde ciddi bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

Peki bunun nedeni ne? Aslında bu soruya verebileceğimiz kesin bir yanıt yok. Ancak tahminde bulunabiliriz. En büyük rakibi olan Call of Duty: Black Ops 7 geçtiğimiz haftalarda çıkış yapmıştı. Öte yandan ekim sonu gelen Arc Raiders da büyük ilgi görüyordu. Oyuncuların BO7 ve Arc Raiders’e yönelmesi nedeniyle Battlefield 6’daki sayının düştüğünü tahmin edebiliriz. Çünkü o oyunların sayısı iyice artarken BF6’nınkiler düşüyor. Bunun dışında oyunseverler, BF6’ya eklenen** yeni içeriklerin oyuna katkı sağlamadığını** da düşünüyor. Tüm bunlar, sayının düşmesinde etkili olmuş olabilir.