Elon Musk'ın Yapay Zekâsı Grok, Tüm Zamanların En İyi Espor Oyuncusu Faker ile League of Legends Maçına Çıkacak

Elon Musk, yapay zekâsı Grok'un dünyanın en iyi League of Legends takımlarından T1 ve efsane oyuncu Faker'ı alt edebileceğine inanıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk’ın şirketi xAI'ın yapay zekâsı Grok, şimdi de espor dünyasına meydan okuyor. Musk, Grok 5’in yalnızca oyun talimatlarını okuyarak her oyunu oynayabildiğini iddia ederek, dünyanın en iyi League of Legends takımı T1’i ve efsane oyuncu Faker’ı 2026’da bir karşılaşmaya davet etti.

T1 çok geçmeden bu meydan okumayı kabul etti ve sosyal medyada “Hazırız. Ya siz?” mesajıyla karşılık verdi. Musk’ın önerdiği kurallara göre Grok, haksız rekabeti önlemek için yalnızca bir kamera aracılığıyla normal insan görüşüyle oyunu izleyecek ve tepki süresi ile tıklama hızı insan sınırlarında tutulacak. Yani yapay zekâya “insani” bir sınırlama getiriliyor.

Riot Games, resmî bir etkinlik düzenleyebilir

Eski profesyonel oyuncular Pobelter ve Oriol Vinyals, bu karşılaşmaya ilgi gösterirken, Voyboy ve Doublelift gibi yıldızlar Grok’un T1’i yenme ihtimalini oldukça düşük gördüklerini açıkladı. Hatta Doublelift, Grok kendisini yenerse saçını kazıtacağını söyleyerek iddiayı bir üst seviyeye taşıdı.

Riot Games’in kurucu ortağı Marc Merrill’in Musk’a “Konuşalım” şeklinde yanıt vermesi ise karşılaşmanın resmî bir etkinliğe dönüşme ihtimalini güçlendirdi. Henüz kesinleşmiş bir tarih yok ancak bu maç gerçekleşirse League of Legends tarihinin en çok izlenen karşılaşmalarından biri olmaya aday.

