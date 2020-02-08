İnternet sitesi tasarımında en küçük detay bile ziyaretçinin site üzerindeki tecrübesini derinden etkileyebiliyor. Bu detay bir hata efekti, bir sıçrama efekti ya da basit bir ses efekti bile olabilir. Son zamanlarda bu gibi detaylardan en çok kullanılanı MouseOver efekti olarak kabul ediliyor. Hover adı da verilen bu özelliğin kullanımında sitenin kullanımını kolaylaştırmak amaçlanıyor.
Sitede bulunan belli elementlerin üzerine gelindiğinde çeşitli hareketlenmesini, renk değiştirmesini, öne çıkmasını sağlayan bu özellik; bilgilere ulaşmada kolaylık sağlamanın yanında sitelere şık bir görünüm sunuyor. Bu yaratıcı özelliğin kullanıldığı siteler gün geçtikçe artıyor. Biz de size bu özelliğin kullanıldığı en iyi 20 siteyi derledik. Alt başlıklara tıklayarak bahsi geçen sitelere ulaşabilirsiniz. İşte MouseOver efektini kullanan birbirinden yaratıcı 20 site:
Pixels by Tomer Lerner
Siyah beyaz arka plana sahip bu site, imleci hareket ettirdiğinizde farklı geometrik şekillerin hareket etmesini ve dönüşmesini sağlıyor.
Haus
Teknoloji ve mizahı seven interaktif bir ajansın sitesi olan Haus, imleci üzerlerinde kullandığınızda hareket eden çizgi film karakterlerini dahilinde barındırıyor.
Canva
Metin odaklı resimler oluşturmayı sağlayan sitenin ana sayfasında buğulu bir filtre kullanılıyor. İmlecin ilerlediği bölgeler ise berraklaşarak buğudan kurtuluyor.
Mainworks
Yaratıcı medya prodüksiyon stüdyosu Mainworks’ün portföy sitesi, üzerine tıkladığınızda projeler gösteren noktalar barındırıyor.
Cedric Pereira
Yine bir portföy sitesi olan Cedric Pereira, ekranı aşağı kaydırdığınızda renk değiştiren kategoriler içeriyor.
Bullmonk
Bullmonk adlı işletmecilik sitesi, ana sayfasında basit bir SVG animasyonu bulunduruyor. İmleci hareket ettirdiğinizde ekranda yeni delikler oluşuyor.
InSymbiosis
Biyoeczacılık şirketi InSymbiosis'in sitesinde bulunan buton ve yazılar, fare imleciyle etkileşime geçebiliyor.
OUI R Creative Studio
OUI R adlı tasarım şirketinin sitesi, imleci üzerine getirdiğinizde bilgi veren fotoğraflar içeren bir tasarıma sahip.
Minnim
Minnim'in sitesine girince sizi ilk olarak renkli çizgilerden oluşmuş daireler karşılıyor. Sayfada imleç kullanılarak yeni logolu daireler yaratılabiliyor.
Full Bundle
Yaratıcı bir dijital ajans olan Full Bundle’ın sitesi, mavi ve kırmızı nesneler içeren iki bölmeden oluşuyor. Mavi mantığı, kırmızı ise yaratıcılığı temsil ediyor. Bu renkli nesneler fare imleciyle kontrol edilebiliyor.
FS Untitled
Bu site, ziyaretçilere yazı tipi seçimi için bir sürü seçenek sunuyor. Elementler tablosu gibi dizilmiş yazı tiplerinden birini seçtiğinizde o yazı tipini tanıtan bir animasyon ortaya çıkıyor.
Trainrobber
Bir AR ve VR ajansı olan Trainrobber’ın sitesinde imleci hareket ettirdiğinizde nesneler, bir Western filmini andıran bir şekilde hareket ediyor.
Sakura International Inc.
İnsan ağ iletişimi üzerine çalışan bu şirketin sitesindeki noktalar, imleç yardımıyla kolayca birleştirilebiliyor.
Fan Studio
Bu mobil oyun ve uygulama üreten şirketin sitesinde imleci hareket ettirdiğinizde, sitenin arka planı bu hareketlere göre değişiyor.
Studio Rotate
Bu şirket, marka ve tasarım üzerine çalışıyor ve müşterilerinin sanal ortamda yer almasına yardımcı oluyor. Şirketin sitesi imlecinize göre hareket eden bir daire bulunduruyor ve menü seçeneğine tıklandığında gösterilecekler bu dairenin içinde gösteriliyor.
TheMcBrideCompany
Bu site de aynı Canva sitesi gibi buğulu bir filtre içeriyor ve fare imleci bu buğulu bölgelerin berraklaşmasını sağlıyor.
Clever Franke
Bu tasarım şirketinin sitesinin ana sayfasında bulunan yazılar, fare imleciyle birlikte hareket ediyor ve tekrar yerine yerleşiyor.
Message Design Center
Message Design Center adlı tasarım şirketinin sitesinde bulunan yazılar, imleç yardımıyla büyüyor ve bozuluyor.
Just Coded
Bu sitenin karanlık tonlardaki tasarımı, fare imleciyle birlikte perspektifi değişen nesneler içeriyor.
Kinetic Apps
Android ve iOS cihazlar için uygulamalar geliştiren şirketin internet sitesi gökyüzü temalı bir arka plan içeriyor. Fare imleci kullanıldığında bu gökyüzünde uçulacak yön seçilebiliyor.