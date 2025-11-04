MOVA, Uygun Fiyata Harikalar Yaratan Robot Süpürgesi E40 Ultra'yı Satışa Sundu: İşte Türkiye Fiyatı!

Tüketici elektroniği markası MOVA, E40 Ultra isimli yeni robot süpürgesini Türkiye'ye getirdi. Fiyatına kıyasla oldukça iyi özellikler sunan robot süpürge, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki MOVA E40 Ultra neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Bir süredir Türkiye'de de aktif olarak varlık gösteren tüketici elektroniği markası MOVA, yeni robot süpürgesi E40 Ultra'yı Türkiye'de satışa sundu. Dikkat çeken özellikleri oldukça rekabetçi bir fiyata sunan MOVA E40 Ultra, tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte bu yeni robot süpürgenin özelliklerine yakından bakalım.

MOVA E40 Ultra, paspaslama özelliğine de sahip olan ürünlerden bir tanesi. 19.000 Pa yüksek emiş gücü ile temizlik yaptığı odada kirden eser bırakmıyor. MaxiReach isimli teknolojisiyle 4 cm'ye kadar uzayabilen kollara sahip olan robot süpürge, bu teknoloji sayesinde köşelerde de kapsamlı temizlik yapabiliyor. Toz haznesini otomatik olarak temizleyen ve paspasları da sıcak havayla kurutan MOVA E40 Ultra, temizliği hem otonom hem de gerçekten hijyenik hâle getiriyor. Şirketin açıklamasına göre bir seferlik hazırlık, 75 güne kadar temizlik imkânı sağlayacak.

Karşınızda MOVA E40 Ultra!

MOVA'nın yeni robot süpürgesi, bu alandaki en büyük sorunlardan bir tanesini çözüyor. E40 Ultra'nın sahip olduğu Anti-tangle Yan Fırça teknolojisi ile saç ve tüy toplamıyor. Ayrıca bu robot süpürge halı üzerinde olduğunu anlayıp, paspasları kaldırıyor ve emiş gücünü artırıyor. E40 Ultra'nın 5.200 mAh'lık bataryasının ise 220 metrekareye kadar alanda temizliğe imkân tanıdığını belirtmek gerek. Tüm bunlara ek olarak; MOVA E40 Ultra'yı sesli kontrol veya mobil uygulama aracılığıyla yönetebileceğinizi, odalarınıza yönelik temizlik stratejileri oluşturabileceğinizi söyleyelim.

MOVA E40 Ultra, şirketin kendi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Robot süpürgenin fiyatı ise 34.999TL olarak açıklandı. Bu özelliklere sahip robot süpürgelerin ne kadar yüksek fiyatlı olduğunu düşünecek olursak MOVA, E40 Ultra ile en çok da rakiplerini rahatsız edecek gibi görünüyor.