Mozilla, Firefox tarayıcısının yeni sürümünü, desteklenen masaüstü platformları için kullanıcılara sundu. Firefox 74, TLS desteğindeki değişiklikle daha güvenli bir deneyim vadediyor.

Mozilla, Windows, Linux ve Mac platformları için Firefox 74'ü yayınladı. Tarayıcının yeni kararlı sürümü Mozilla sunucularında indirilmeye sunulsa da yama notları henüz yayınlanmadığı için yapılan değişiklikler tam olarak bilinmiyor.

Firefox 74, Mozilla'nın yeni TLS (Taşıma Katmanı Güvenliği) sürümlerine geçme kararının ardından TLS 1.0 ve TLS 1.1'i devre dışı bırakan ilk sürüm olacak. Yani Firefox 74'e güncelleme yaparsanız ve hala eski TLS sürümlerini kullanan bir web sitesi yüklemeye çalıştığınızda, "Güvenli bağlantı kurulamadı" hatası alacaksınız.

Mozilla, Google, Microsoft ve Apple, bu süreci geliştiriciler için olabildiğince sorunsuz hale getirmek amacıyla yeni TLS sürümlerine geçileceğini yaklaşık iki yıl önce duyurmuştu.

Firefox artık daha sık güncellenecek

Firefox 74 ile birlikte güncelleme takviminde de önemli bir değişiklik yapıldı. Mozilla, yeni sürümle birlikte 6 hafta olan güncelleme aralığını 4 haftaya indirdi. Kullanıcılar artık Firefox'un büyük güncellemeler içeren yeni sürümlerini daha sık alacaklar.

Mozilla, daha kısa güncelleme döngülerinin öncelikli değişiklikleri desteklemek için daha fazla esneklik sağlayacağını belirtti. Dört haftalık döngüler geliştiricinin yeni özellikleri kullanıcılarla daha hızlı buluşturmasını sağlayacak.

Yeni güncelleme döngüsüne göre Firefox 75'in 7 Nisan'da, Firefox 76'nın ise 5 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor. Firefox 74'ü desteklenen tüm masaüstü platformları için buradan indirebilirsiniz.