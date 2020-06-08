YouTuber Mr. Beast, amacı en uzun LEGO kulesini oluşturmak olan bir yarışma düzenledi ve yarışmada iki takım kıyasıya yarıştı. Yarışmayı kazanan takım, 50 bin dolarlık büyük ödülünün sahibi oldu.

LEGO meraklıları, yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak zaman zaman birbirinden renkli devasa yapılarla karşımıza çıkabiliyor. Mr. Beast de bunlardan biri ve ünlü YouTuber çeşitli yarışmalar düzenleyerek verdiği etkileyici para ödülleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

YouTuber, son videosunda arkadaşlarına 50.000 dolar (yaklaşık 339 bin TL) kazanma şansı sunarak, onlardan 12 saat içinde en uzun LEGO kulesini yapmalarını istedi. Arkadaşları Chris ve Chandler, bu zorlu mücadeleyi kabul ederek büyük boyutlu LEGO blokları kullanarak kuleleri yapmak için işe koyuldu. İkili, devasa kuleler yapabilmek için takım arkadaşlarından da yardım almak zorunda kaldı.

İki takım, dünyanın en uzun LEGO kulesini yapabilmek için yarıştı

Dörder kişiden oluşan iki takım, en uzun kuleyi yapmak için bazı özel ekipmanlar kullandı ve yapıları oldukça hızlı bir şekilde kurmayı başardı. Takımlar, uzun kuleler oluşturabilmek için vinçlerden de yardım aldı ve yapıları devrilmelere karşı güçlendirmek için çimento kullanmak zorunda kaldı. Mr. Beast, her takımdan bir üyenin rakip kuleye bir bowling topu atmasına ve birbirlerini geri düşürmeye çalışmasına izin verdi..

Chris'in ekibine ait olan kule, 8.95 metre yüksekliğe ulaşmasına rağmen Chandler'ın ekibi tarafından yapılan kule, rüzgardan devrilmeden önce 8.98 metreye ulaşarak küçük bir farkla para ödülünün Chandler'a gitmesini sağladı.

En uzun LEGO kulesi yarışmasından görüntüler: