Bir Adam, LEGO Tutkusunu 100.000 Dolarlık Şehre Dönüştürdü

ABD'de yaşayan LEGO hayranı bir adam, LEGO setlerinden yaklaşık 100.000 dolarlık devasa bir şehir inşa etti. Evinin bodrumunda yaklaşık 5 yılda tamamladığı oyuncak şehir, kendi Avengers Kulesi'ne bile sahip.

LEGO, uzun yıllardır insanların keyifle bir şeyler inşa etmek için kullandıkları araçlardan biri. Ancak bazı insanlar için LEGO'lar, eğlenceli vakit geçirme araçları olmaktan ziyade bir tutku. ABD'de Josh Foote adlı bir adam, LEGO setleriyle kendi metropolünü inşa etmek için yaklaşık 100.000 dolar harcadı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Foote, LEGO'larla evinin bodrumunda kendi Avengers Kulesi'ne dahi sahip olan devasa bir şehir inşa etti. Josh Foote'un şehrinin inşası, LEGO setlerini 2015 yılında yeni taşındığı evinin 90 metrekarelik bodrumuna getirmesiyle başladı. Josh, aradan geçen yıllar içinde şehrini genişletti ve kurduğu metropol bodrum katının yaklaşık yarısını kapladı.

LEGO şehri, 1.600 farklı setin yanı sıra 81.000 adet ek LEGO parçası, özel binalar ve şehrin inşası için gerekli diğer araçlardan oluşuyor. Giriş seviyesi LEGO'ların yaklaşık 50.000 dolar değerinde ve ekstra parçalar, maliyete 14.000 dolar daha ekliyor. Avengers Kulesi, müze ve gökdelenler gibi özel binaların tanesi 500 ila 1.000 dolar arasında değişiyor. Josh, şehrine yaklaşık 96.000 dolar harcadığını söylüyor.

Siyasi danışman olan Josh, "LEGO, çocukluğumda beni her zaman oynarken görebileceğiniz oyuncaklardan biriydi ve 1990'ların başında bir çocukken inşa ettiğim derme çatma bir şehrim vardı. Çoğu çocuk gibi, lise ve üniversite yıllarımda oyuncaklardan başımı kaldırıp spor ve diğer aktivitelere yöneldim. 2012 Noelinde hediye almak için bir mağazaya gittik ve orada Marvel Avengers LEGO setlerini gördüm. Eşim, benim için o küçük setlerden birini aldı ve tekrar bağladım!" diyor.

LEGO tutkunu adam, kurduğu şehri ilerde oğluna bırakmanın hayalini kuruyor

Elbette Josh, sadece bu kadarla yetinmedi. Avengers takımını tamamlamak zorundaydı, ancak kaçırdığı bazı setler vardı. Daha sonra, koleksiyonculara yönelik daha karmaşık ve modüler seçenekler sunan ve fiyatı daha pahalı olan LEGO Creator Expert serisini keşfetti.

Josh, yakınlarının evine gelip yenilikleri görmekten hoşlandığını ve LEGO seti satın almanın tatillerde vakit geçirmeyi kolaylaştırdığını söylüyor. Bodrum katındaki alanın yaklaşık %50'sini şehre, %25'ini ekstra depolamaya ayırmış. Şehirde çok sayıda hareketli parça var ve yedi haftalık bebeği henüz oyuncakların tadını çıkaramıyor.

Josh, "Büyüdüğünde, gözetimim altında onunla oynamasına izin vereceğim günleri hayal ediyorum" diyor. Gerçekten de Josh'un bebeğinin kendi LEGO şehrine sahip olacak şanslı bir bebek olduğu söylenebilir.