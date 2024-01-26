MrBeast, sosyal medyada rekorlar kırdıran çekişinin kazananlarını açıkladı. Kazananlar biri de Türk oldu. Cemil Kemaloğlu, yaklaşık 4 milyon kişi arasından 25 bin dolarlık ödülü kazanmayı başardı.

Tartışmasız dünyanın en popüler YouTuber'ı olan MrBeast, uzun zamandır Elon Musk ile temas halinde olsa da gelirlerin düşük olması nedeniyle X'te video yayımlamaya sıcak bakmadığını belirtiyordu. Geçtiğimiz hafta, ne kadar gelir elde edeceğiniz görmek için X'te ilk kez bir video yayımlayan MrBeast, söz konusu videodan 250 bin dolar kazandığını ve bu parayı, paylaşımını retweet eden 10 kişiye dağıtacağını söylemişti.

MrBeast'in bu duyurusu deyim yerindeyse X'te infiale neden oldu. 25 bin dolarlık hediyeyi kazanmak isteyenler, paylaşımın retweet rekoru kırmasını sağladı. Öyle ki paylaşım, toplamda 3,9 milyon kez retweetlendi ve X tarihinin en çok retweet edilen paylaşımı oldu. Tabii bu kadar çok retweet alınca her bir katılımcının 25 bin dolar kazanma ihtimali 390 binde 1'e kadar düştü.

MrBeast'in 250 bin dolarlık çekilişini kazananlar şu şekilde:

Kısa süre önce yeni bir paylaşım yapan MrBeast, 250 bin doları paylaştıracağı 10 kişiyi açıkladı. Listenin 2. sırasında aynı zamanda bir Webtekno takipçisi olan, Twitch yayınları da yapan Cemil Kemaloğlu'nu gördük. Kendisini bu şansından dolayı tebrik ediyoruz.

Cemil Kemaloğlu'nun ilk açıklaması:

"2024'ün başında anne karnında ölür dedikleri canım kızım iyileşti ve kısa süre içinde doğacak. Yine iki gün önce babamın 2 yıldır mücadele ettiği kanseri tamamen yendiğini öğrendim ve bugün de öylesine retweetlediğim MrBeast çekilişinden 25K dolar kazandım. Geçen yıl ne kadar kötüyse bu yıl da o kadar iyi başladı. Paranın hepsini kızım için saklıcam. Mesaj atan, dürten herkese teşekkür ederim."