MrBeast'in 24 Saatini Geçirdiği 3 Milyon Dolarlık Sığınak

Dünyanın en popüler YouTuber'larından MrBeast, arkadaşlarını da yanına alarak 24 saatini bir sığınakta geçirdi. 3 milyon değerindeki sığınak, nükleer saldırılara karşı bile dayanıklı. Lüks bir otelin tüm imkanlarını sunan sığınakta, sinema salonu bile bulunuyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi platformlarından bir tanesi hiç şüphesiz YouTube. Google'ın sahip olduğu platformda her gün sayısız video paylaşılıyor ve bazı içerik üreticilerinin videoları milyonlar tarafından izleniyor. MrBeast olarak olarak bilinen Jimmy Donaldson da dünyanın en popüler YouTube içerik üreticilerinden bir tanesi ve MrBeast şimdi, yayınladığı son video ile gündemde.

MrBeast'in YouTube'da yayınladığı son video, 24 saatlik bir sürecin "kıyamet" sığınağında geçirilmesini içeriyor. MrBeast ve arkadaşları, nükleer saldırı ve kazalara karşı bile dayanıklı olan bir sığınakta tam 24 saat geçirdiler. Bir sığınağın neler sunabileceğini az çok tahmin edebilirsiniz ancak MrBeast ve arkadaşlarının 24 saat geçirdikleri sığınak, tahminlerinizden çok daha fazlasını içeriyor.

MrBeast ve arkadaşlarının 24 saat boyunca kaldıkları sığınak, tam 14 farklı bölümden oluşuyor. 1950'li yıllarda inşa edilen sığınak, uzunca bir süre boş kalmış. Daha sonra yeniden elden geçirilen sığınak, yaşamla ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak bir şekle dönüştürülmüş. Bugün bu sığınağın içinde aklınıza gelebilecek her türlü aktiviteyi gerçekleştirebilir ve hayatınızı, çok uzun bir süre boyunca burada geçirebilirsiniz.

Söz konusu sığınağı, lüks bir otel gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu sığınak; içerisinde yüzme havuzu, farklı büyüklüklerde odalar, spor salonu, sauna, bir oyun odası, sinema salonu ve bir de tırmanma duvarına sahip. Ayrıca burada uzunca bir süre kalınması durumunda gerekli besinlerin üretilebilmesi için minik bir de tarla ve balık üretim bölümü bulunuyor.

MrBeast ve arkadaşlarının kaldığı sığınak, tam 3 milyon dolar değerinde ve isterseniz sizler de böyle bir sığınağa sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca bu 3 milyon dolarlık maliyetin içerisinde kişi başı 3 yıl boyunca yetebilecek kadar gıda da bulunuyor.

Dilerseniz artık sizleri, MrBeast ile arkadaşlarının tam 24 saat geçirdikleri, sürenin sonunda ise ayrılmak istemedikleri o video ile baş başa bırakacağız. Sizler de videoyu izledikten sonra sığınakla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

3 milyon dolar değerinde bir sığınakta geçirilen 24 saatin videosu