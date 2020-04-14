Toyota Supra'nın Otobandaki Nefes Kesen Performansı (Video)

AutoTopNL adlı bir YouTube kanalı, modifiye edilmiş 1.239 beygirlik bir Toyota Supra'yı otobanda küçük bir antrenmana çıkardı. Otomobil, güçlendirilen motoruyla beklenmedik bir performans ortaya koyuyor.

Süper otomobillerde güç her zaman ön plandaydı ancak teknolojideki ilerlemeler beygir gücünü artırmayı daha kolay ve güvenli hale getirdi. Otomobil üreticileri artık dört haneli beygir güçlerine ayak uydurmaya başladı. Diğer yandan modifiyeciler de kaputun altında inanılmaz geliştirmeler yapmaya başladı.

Modifiyenin ulaşabildiği son nokta, 1.239 beygir gücü (923 kW) üreten Toyota Supra oldu. AutoTopNL adlı YouTube kanalı Almanya'da Toyota Supra'nın sınırlarını zorladı. Devasa bir turbonun kullanıldığı otomobil 1.120 Nm tork üretiyor. Otomobil, otobanda yapılan testlerde devir göstergesinin limitini aşarak çok kısa sürede 220 km/sa hıza ulaşıyor.

Sürücü, videoda 300 km/sa ve üstüne çıkmıyor ancak 280-290 km/sa dolaylarına vardığı görülüyor. Stok Supra'nın 256 km/sa'e ulaşabildiği düşünüldüğünde hız limitinde gözle görülür bir artış olduğu söylenebilir. Yine de sürücünün direksiyonu kontrol altına almaya çalışması, güçlü çekişin motor dışında yeterince iyi optimize edilmemiş olabileceğini gösteriyor.

Sürücü, Toyota Supra ile hızlanırken temkinli davranıyor ve otomobilin neler yapabileceğini tam anlamıyla göstermiyor. Modifiye edilmiş Supra, çok güçlü görünse de sadece otobanda küçük bir antrenmana çıktı diyebiliriz.

1.239 beygirlik Toyota Supra otobanda: