Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, deepfake'in son kurbanı oldu. TikTok'ta viral hâle gelen bir video, izleyenleri dolandırmayı amaçlıyor. MrBeast, yaşananlara tepki gösterdi...

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, son günlerde ilginç bir videoya ev sahipliği yaptı. Bu videonun öznesi, dünyanın en ünlü YouTuber'larından MrBeast. Videoda MrBeast, dünyanın en büyük iPhone 15 kampanyasını başlattığını ve sadece 2 dolar karşılığında, 10 bin kişiye iPhone 15 Pro vereceğini söylüyor. Evet, buraya kadar her şey normal görünüyor. Ancak gerçek şu ki söz konusu video MrBeast'e ait değil. Deepfake teknolojisiyle oluşturulan video, insanları dolandırmayı amaçlıyor.

MrBeast'i takip eden okurlarımız bilir; bu YouTuber, çok büyük prodüksiyonlarla videolar çekiyor. Hatta MrBeast, bir videosunda rastgele bir oto galeride satılan tüm otomobilleri satın alıp, gelen sıradan insanlara hediye bile etti. Özetle MrBeast için tek bir videoya yüz binlerce dolar harcamak çok da anormal değil. Hâl böyle olunca TikTok'ta viral hâle gelen videonun gerçek olduğu düşünüldü. YouTuber ise deepfake teknolojisi nedeniyle sosyal medya platformlarına sitem etti.

İşte o deepfake video ve MrBeast'in açıklaması:

Pek çok kişi benimmiş gibi görünen bu deepfake reklam videosunu görüyor. Sosyal medya platformları, yapay zekâ destekli deepfake içeriklerin yükselişini karşılamaya hazır mı? Bu çok ciddi bir problem...

Videonun kaç kişiye ulaştığı ve kaç kişinin 2 dolar verdiği bilinmiyor...

TikTok'ta viral olan video ile ilgili detaylar oldukça kısıtlı. Sosyal medyayı bilirsiniz, bir gönderi paylaşıma sokulduğu an itibarıyla kolayca milyonlarca kişiye ulaşabilir. Hâl böyle olunca söz konusu içeriğin de aynı kaderi yaşadığını, videoyu görenlerden sadece bin kişinin kanması halinde bile 2.000 dolarlık vurgun yaşandığını söylemek mümkün. Bunun farazi bir rakam olduğunu söyleyelim. Videonun kaç kişiye ulaştığı ve kaç kişinin 2 dolar ödeme yaparak kandırıldığı belli değil.

TikTok, söz konusu videonun yayınlanmasına nasıl izin verdi?

MrBeast'in deepfake videosu, TikTok'ta reklamlı şekilde yayınlandı. Platform yetkilileri, reklam içerikli videoların yapay zekâ destekli teknolojiler ile analiz edildiğini, TikTok'un reklam politikalarına uygun olmayan videoların kabul edilmediğini söylüyor. Peki MrBeast'in deepfake videosu nasıl oldu da birkaç saatliğine de olsa TikTok kullanıcılarına ulaştı?

Burada yapılabilecek tek açıklama, yapay zekânın başka bir yapay zekâya yenilmiş olması. Deepfake videonun oluşturulmasında kullanılan yapay zekâ araçları, TikTok'un kendi yapay zekâsından çok daha iyiydi ve bu da deepfake videonun sahte olduğunun anlaşılmasını engelledi...