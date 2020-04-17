MSI, 200 Hz’lik Ultra Geniş Oyuncu Monitörünü Tanıttı

Oyun dünyasının en sevilen markalarından MSI, bugün yeni 30 inçlik ultra geniş monitörü MSI Optix MAG301CR’yi tanıttı. Monitör, 200 Hz yenileme hızı ve 1 ms gecikme süresiyle birçok kişinin ilgi odağı oldu.

Gelişen oyun dünyasıyla birlikte her geçen gün oyunculara avantaj sağlayan yeni teknolojiler ve donanımlar görüyoruz ancak bu donanımlar arasında yalnızca bir kategori var ki oyunculara inanılmaz bir katkı sağlıyor. Bu kategori sizlerin de bildiği üzere monitörler. Oyuncuların gözü olan monitörler, oyuncuların rakiplerine göre daha üstün olmasını sağlayabiliyor.

MSI, bugün yeni oyuncu monitörünün tanıtımını gerçekleştirdi. Şirketin Optix MAG301CR olarak adlandırdığı yeni monitörü, bir oyuncunun arzu edeceği bütün özelliklere sahip. Gelin, MSI’ın yeni monitörünün detaylarına birlikte göz atalım.

MSI'ın yeni 200 Hz'lik 30 inç ultra geniş monitörü: Optix MAG301CR

MSI Optix MAG301CR, 30 inçlik dev bir ultra geniş monitör olarak karşımıza çıkıyor. Monitör, 2560 x 1080 piksel çözünürlüğe sahipken sunduğu şeyler yalnızca büyüklüğüyle bitmiyor. MSI’ın yeni canavarı, 200 Hz yenileme hızına ve yalnızca 1 ms gecikme süresine sahip.

Elbette böyle bir monitörde FreeSync teknolojisinin olmamasını bekleyemezdik. MSI Optix MAG301CR’de bulunan FreeSync desteği sayesinde monitör, tazeleme hızını ekran kartınızla sürekli iletişim kurarak ayarladığından oyun deneyiminiz çok daha iyi bir hâle geliyor.

Günümüzde en çok kullanılan 16:9 monitörlere göre çok daha büyük bir genişliğe sahip olan 21:9’luk yeni MSI monitörü, bu sayede oyunculara daha fazla görüş alanı sunuyor. Bununla birlikte oyun oynamasanız bile geniş ekran sayesinde birçok işlemi aynı anda yapma imkânına sahip oluyorsunuz.

Hem oyun hem iş anlamında muhteşem sonuçlar elde etmenizi sağlayacak MSI’ın yeni monitörü Optix MAG301CR, HDR özelliği sayesinde renkleri çok daha canlı bir hâle getiriyor. Bu özellikle birlikte monitör, çok daha fazla renk ve gerçekçi bir görüntü sunuyor.

MSI’ın bugün tanıttığı Optix MAG301CR, oyuncuların veya ultra geniş bir monitöre sahip olmak isteyen herhangi bir kişinin ilgisini çekmeyi başarmış olsa da şu an bazı detaylardan yoksun durumdayız. MSI, yeni monitörün nasıl bir fiyata sahip olacağını veya monitörün ne zaman çıkacağını açıklamadı.