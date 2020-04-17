BenQ, 240 Hz’lik Oyuncu Monitörü Zowie XL2546S’yi Tanıttı

Monitör konusunda en bilindik markalardan biri olan BenQ, yeni oyuncu monitörü Zowie XL2546S’yi tanıttı. BenQ’nun yeni monitörü, 1920 x 1080 çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip.

Oyun dünyası geliştikçe bu dünyaya katılan yeni ürünlerde birçok gelişme görüyoruz. Özellikle profesyonel oyuncular, rakiplerine karşı daha üstün bir performansa sahip olmak için artık yalnızca yeteneklerine değil, oyun dünyasına giren bu yeni ürünlere de güveniyor.

Bir profesyonel oyuncunun rakibine karşı üstünlük kurmasını sağlayan en büyük yardımcı donanımlardan biriyse monitör. Bir monitör bir saniye içerisinde ne kadar fazla kareyi ekrana yansıtabilirse oyuncunun tepkisi de o kadar hızlanır. İşte BenQ’nun yeni tanıttığı monitör, oyunculara saniyede 240 kare göstererek gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor.

BenQ'nun yeni 240 Hz'lik canavarı: Zowie XL2546S

BenQ, bugün özellikle e-spora yönelik tasarladığı Zowie XL2546S isimli monitörünü tanıttı. Şirketin tanıttığı yeni monitör, 1920 x 1080 çözünürlükte 240 Hz’lik yenileme hızıyla oyunculara bir saniyede gösterilebilecek en yüksek kare sayısını göstermeyi hedefliyor. Monitör, bunun yanında birkaç önemli özelliğe de ev sahipliği yapıyor.

BenQ’nun yeni monitörü, aslında yine yeni olarak tanımlayabileceğimiz Zowie XL2546 modelinin bir versiyonu fakat bugün tanıtılan Zowie XL2546S, bir önceki monitöre göre büyük bir farka sahip. Yeni monitör, BenQ’nun DyAc+ teknolojisini bünyesinde barındırıyor.

240 Hz’lik yeni monitörünü tanıtan BenQ, bu monitörü tam kapasitede kullanmanızı sağlayacak ekran kartları konusunda da bir tavsiyede bulundu. Şirkete göre 240 Hz monitörünüzün performansını görebilmek için NVIDIA GeForce GTX 980 ve AMD Radeon RX 480 ekran kartlarından birine veya daha iyi bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.

Monitörün tasarımına göz atarken yanında bulunan ve katlanabilen parçalar mutlaka gözünüze çarpmıştır. İşte bu parçalar, BenQ’nun oyuncuların oyunlarına odaklanmalarını sağlayacak ‘Shield’ parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir olan bu parçalar, oyuncuların çevreye değil tamamen ekrana odaklanmasına yardımcı oluyor.

Monitörü incelerken gözünüze çarpabilecek bir diğer detay da fareye benzeyen yuvarlak obje olabilir. İşte BenQ’nun bu aracı, Zowie XL2546S’nin görüntü modları arasında kolayca geçiş yapmayı sağlıyor. Oyuncular, daha önce kaydettiği profillere bu araç sayesinde kolayca ulaşabiliyor.

İlgi çekici ve kullanışlı Zowie XL2546S monitörüyle ilgileri üstüne toplamayı başaran BenQ, maalesef fiyat konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.