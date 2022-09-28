MSI, Intel ile NVIDIA'nın yepyeni donanımları ile uyumlu masaüstü oyuncu bilgisayarlarını tanıttı. Ayrıca bu masaüstü bilgisayarlarla tam performans verecek yeni bir monitör de tanıtıldı.

Dünyanın en popüler oyuncu bilgisayarı ve ekipman şirketleri arasında yer alan MSI, bugün bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket bu etkinlikte, Intel'in 13. nesil işlemcileri ve NVIDIA'nın GeForce RTX 4000 serisi ekran kartlarıyla donattığı yepyeni oyuncu bilgisayarlarını tanıttı. Şirket ayrıca Intel uyumlu yeni anakartlarını ve bir oyuncu monitörünü de tanıttı. Gelin hep birlikte MSI'ın yepyeni ürünlerine yakından bakalım.

MSI, geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürdüğü MEG Trident X2 ile MPG Infinite X2 modellerini güncelleyerek çok daha güçlü hale getirdi. Bu bağlamda; masaüstü bilgisayarlar artık yeni anakartlara da sahip olarak karşımıza çıktılar. Ve elbette güç kaynakları da iyileştirildi. Tüm bunları bir de oyuncu monitörü ile birleştiren MSI, oyuncuları uzun yıllar boyunca memnun edecek ürünlerle buluşturmuş oldu.

Karşınızda MSI MEG Trident X2

MSI'ın üst düzey özelliklere sahip olan yeni oyuncu masaüstü bilgisayarı MEG Trident X2, yapılan tasarım güncellemesiyle dokunmatik bir ekrana kavuştu. Bu dokunmatik ekran, sistem özelliklerinin ve istatistiklerin birkaç dokunuşla görüntülenmesini sağlıyor. Ayrıca şirket, bu masaüstü bilgisayarın iç tasarımını da yeniledi. 13. nesil Intel işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 4000 için daha güçlü bir güç kaynağı ile donatılan kasa, Silent Storm Cooling 3 isimli özel sıvı soğutma sistemine sahip. Bu soğutma sistemi, kasa içerisinde ısıya neden olan esas parçaları (işlemci, RAM ve ekran kartı gibi) ayrı ayrı soğutuyor. Kasada 280 mm'lik soğutma fanı da mevcut.

MSI MPG Infinite X2 ise şöyle görünüyor

MSI MEG Trident X2'nin özelleştirmeye açık yapılı versiyonu olarak karşımıza çıkan MPG Infinite X2, kasanın içini görmek isteyen oyuncular için birebir. Bu kasanın en ilginç özelliği, yeni parça takmak veya mevcut parçaları sökmek için tornavida benzeri bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor oluşu. Oyuncular, bu kasayı yalnızca ellerini kullanarak geliştirebilecekler. Silent Storm Cooling isimli soğutma teknolojisine sahip olan kasada 240 mm'lik radyatörlü fan kullanılıyor. Oyun tutkunları hem MEG Trident X2'yi hem de MPG Infinite X2'yi Intel Core i9-13900K'ya kadar sunulacak işlemci seçenekleriyle satın alabilecekler.

MSI'ın yenilediği diğer masaüstü bilgisayarlar

MSI tarafından gerçekleştirilen etkinliğin öne çıkan masaüstü oyuncu bilgisayarları MEG Trident X2 ile MPG Infinite X2 olsa da şirketin diğer masaüstü bilgisayarları da güncellendi. Bu bağlamda MPG Trident RS, MPG Trident 3, MEG Aegis TI5 ve Codex serisi modeller de 13. nesil Intel işlemciler ve RTX 4000 serisi NVIDIA ekran kartları için yeniden elden geçirildi.

MSI'ın yeni canavarları, Z790 anakarttan güç alacak!

Yeni nesil işlemci ve ekran kartlarının neye ihtiyaç duyacağının farkında olan MSI, MEG Z790 Godlike anakartını da oyuncuların beğenisine sundu. "Aşırı soğutma" için geliştirilen Shield Frozr isimli soğutma arayüzüne sahip olan anakart, tam 7 adet M.2 SSD yuvasına sahip. İki adet Thunderbolt 4 giriş portuna sahip olan anakart, 10Gbps Ethernet, Wi-Fi 6E ve destekleyen kasa modelleri için dokunmatik ekran desteği sunuyor.

Peki ya monitör? Karşınızda MSI MEG 34DC QD-OLED

MSI'ın yepyeni donanımlarla birlikte kullanılabilecek monitörü, 34 inç boyutlu MEG 34DC QD-OLED olarak karşımıza çıktı. 3440 x 1440 piksel (UWQHD) çözünürlük sunan monitör, DCI-P3 renk uzayının yüzde 99,3'ünü kapsıyor. 1.000 nit parlaklık değerine sahip olan monitör 0,1 ms gecikme vadederken, 175 Hz olarak açıklanan tazeleme oranı, oyunculara benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

MSI'ın yeni ürünlerine ilişkin fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak bu ürünler, MSI Türkiye'nin internet sitesinde de listelenmeye başladı. Buradan, yepyeni ürünlerin yakın bir gelecekte ülkemizde de satın alınabileceği sonucuna ulaşabiliriz.

13. nesil Intel işlemcilerin özellikleri için:

NVIDIA GeForce RTX 4000 serisi ekran kartlarının özellikleri için: