NVIDIA GeForce RTX 4000 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

NVIDIA, iki yılın ardından yeni ekran kartı serisi GeForce RTX 4000'i tanıttı. Gelin, bilgisayar dünyasında yeni bir devrim yaratan modellere yakından bakalım.

NVIDIA RTX 4000 serisi tanıtıldı. Bundan iki yıl önce RTX 3000 serisi ile ekran kartı dünyasına yeni bir soluk getiren NVIDIA, uzun zamandır beklenen yepyeni ekran kartı serisini en sonunda gösterdi. Seri, bilgisayar dünyası için yeni bir zirve oldu.

NVIDIA, bugün düzenlediği etkinliğinde tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi serinin sadece iki modelini gösterdi. Bu modeller, amiral gemisi GeForce RTX 4090 ve GeForce RTX 4080 oldu. Gelin, yeni serinin neler sunduğuna yakından bakalım.

NVIDIA GeForce RTX 4000 serisi özellikleri:

RTX 4080 (12 GB) RTX 4080 (16 GB) RTX 4090 CUDA çekirdeği 7.680 9.727 16.384 Frekans 2610 MHz 2505 MHz 2520 MHz Hafıza 12 GB 16 GB 24 GB Güç Tüketimi (Standart) 285 W 340 W 450 W

NVIDIA GeForce RTX 4080 neler sunuyor?

NVIDIA GeForce RTX 4080’e baktığımızda. NVIDIA'nın yeni giriş seviyesi ekran kartının 12 GB / 16 GB vRAM seçenekleri ile geleceğini görüyoruz. 12 GB’lık modelde 7680 CUDA çekirdeği, 16 GB modelde ise 9727 CUDA çekirdeği yer alacak.

Her iki RTX 4080 modeli de özellikle oyun dünyasını ilgilendiren geliştirmeler sunacak. Yeni ekran kartlarıyla birlikte 4K çözünürlükte 144 FPS değere ulaşılabilecek. Geçtiğimiz yıl bu değer 120 FPS ile kısıtlı durumdaydı.

Ekran kartları, yükselen güçleriyle haliyle daha da yüksek elektrik tüketmeye başlayacak. 16 GB RAM’li RTX 4080’in standart güç tüketimi 340 W, maksimumuysa 516 W olacak.

Tanıtımda RTX 4050, 4060 ve 4070 ekran kartları hakkında ise bilgi verilmedi.

Gelelim amiral gemisine: NVIDIA GeForce RTX 4090 neler sunuyor?

NVIDIA’nın yeni amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 4090, tıpkı 3090 gibi 24 GB vRAM barındıracak. Model, 3090’dan neredeyse %60 daha fazla CUDA çekirdeğine yer verecek. Cihazda 16.384 adet CUDA çekirdeği yer alacak.

Ekran kartı, NVIDIA’nın sunduğu verilere göre ağızları açık bırakacak hızlara erişebilecek. Öyle ki cihaz, günümüz amiral gemisi RTX 3090 Ti’dan bile 2 ila 4 kat daha iyi performans sunacak. RTX 3090 baz alınması durumundaysa bu oran minimum 4 kata ulaşacak. Cihaz, saniyede 1008 GB veri aktarımı sunabilecek.

Geçtiğimiz yıl 3090 ile hayatımıza giren 8K çözünürlükte 60 FPS ile oyun oynama imkânı, bu yıl daha da gelişecek. Oyuncular, artık 8K çözünürlükte 120 FPS’e kadar ulaşabilecekler.

Tabii bu performans artışı elektrik faturalarında da kendisini hissettirecek. Cihaz, standart 450 W, maksimum 660 W güç tüketecek.

NVIDIA GeForce RTX 4000 serisi fiyatları:

Model Fiyat RTX 4080 (12 GB) 899 dolar (16.459 TL) RTX 4080 (16 GB) 1.199 dolar (21.952 TL) RTX 4090 1.599 dolar (29.276 TL)

Yıllar sonra bile güncel oyunları oynayabileceksiniz: DLSS 3.0

NVIDIA bugün yaptığı sunumda RTX 4000 serisi yeni ekran kartlarına ek olarak DLSS 3.0 teknolojisini de tanıttı. RTX 2000 serisi ile oyuncuların hayatına giren ve pek çok oyunda gözle görülür bir performans artışı sağlayan bu özellik, RTX 4000 serisi ile daha da gelişti. Yapılan açıklamaya göre DLSS 3.0, hali hazırda var olan DLSS 2.0 teknolojisinin geçerli olduğu tüm oyun ve yazılımlarda sorunsuz çalışacak.

Etkinlikte yapılan gösterimde 55-65 FPS arasında değerlerde oynanan Microsoft Flight Simulator, DLSS 3.0 açıkken tam 135 FPS ile oynanabiliyordu. Yine aynı şekilde Cyberpunk 2077, DLSS kapalıyken 22 FPS ile oynanırken, DLSS 2.0 teknoloji ile 62 FPS ve DLSS 3.0 ile de tamı tamına 93 FPS’e çıkabiliyor. Bu yeni DLSS teknolojisi sayesinde gelecekte çıkacak olan yüksek performanslı oyunları yıllar geçse bile kaliteli grafiklerle oynayabileceksiniz.

Yeni RTX ile oyunlar artık çok daha gerçekçi olacak

Etkinlikte ayrıca 2 nesildir bizimle olan RTX teknolojisinden de bahsedildi. Tanıtımda verilen örnekler üzerinden gitmek gerekirse Cyberpunk 2077, RTX teknolojisi ile 600’ün üzerinde hesaplama yaparak oyunculara o enfes görüntüleri sunuyor. RTX 4000 serisindeki yeni RT çekirdekleri ise bu hesaplamaları 2 kat daha hızlı yaparak oyunlardaki RTX özelliğinin daha akıcı ve gerçekçi görünmesini sağlayacak.

Tanıtımda ayrıca NVIDIA’nın FPS oyunlarını kökten değiştiren Reflex teknolojisinin de yeni sürümü tanıtıldı. NVIDIA Reflex, FPS oyunlarında gecikmeleri düşürerek daha akıcı ve hızlı bir oyun deneyimi sunuyor. Önümüzdeki kasım ayında ise Call of Duty: Modern Warfare II, Cyberpunk 2077, Destroy All Humans! 2 - Reprobed, Loopmancer, Overwatch 2, Scathe, SUPER PEOPLE, Warhammer 40,000: Darktide ve daha onlarca oyuna Reflex desteği geleceği de resmi olarak açıklandı.