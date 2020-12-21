Bilgisayar dünyasının köklü firmalarından MSI, 21 Aralık’tan itibaren pek çok e-ticaret sitesinde süresi 10 güne kadar uzayan bir kampanya başlattı. Oyun ve üretime odaklı üst düzey dizüstü bilgisayarların fiyatları binlerce TL indirime girdi.

Yıl boyunca özellikle dolar kurunun etkisi ile yükselen bilgisayar fiyatları, aradığımız modelin nitelikleri ne olursa olsun hepimizi kampanya dönemlerine yönlendirdi. Pek çok e-ticaret sitesinde başlayan yılın son indirimleri de bu kampanya dönemlerinden birisi. Yüksek performanslı bilgisayar ve donanım üretici MSI ise 2020'nin son kampanyasına oldukça iyi hazırlanmış görünyor.

MSI’ın oyun, iş ya da üretkenlik sınıflarında özel olarak ürettiği yüksek performanslı dizüstüler Vatan, Hepsiburada, Amazon ve Trenyol gibi platformlardaki kampanyalara dahil oldu. Hatta dizüstü bilgisayar kategorisindeki en iddialı indirimlerin MSI’dan geldiğini söylesek yanılmayız.

MSI’ın indirime giren dizüstü bilgisayar modelleri:

MSI GF65: 9. nesil Intel Core i7, 8 GB RAM, GTX 1660 Ti, 512 GB SSD - 12.548 TL - Vatan Bilgisayar

MSI GL75 Leopard: 10. nesil Intel i7, 16 GB RAM, GTX 1660 Ti, 512 GB SSD - 12.729 TL - Trendyol

MSI GE66 Raider: 10. nesil Intel i7, 16 GB RAM, RTX 2070, 512 GB SSD - 19.029 TL - Hepsiburada

MSI Creator A15: 10. nesil Intel i7, 16 GB RAM, RTX 2060, 512 GB SSD - 15.323 TL - Amazon

MSI Summit E15: 11. Nesil Intel i7, 16 GB RAM, GTX 1650 Ti, 1 TB SSD - 15.645 TL - Hepsiburada

MSI NB Prestige: 11. Nesil Intel i7, 16 GB RAM, GeForce GTX 1650, 512 GB SSD -14.981 TL - Amazon

Oyuncular için hafif ve ince bir bilgisayar: MSI GF65

Fiyatı: 12.548 TL

12.548 TL Özellikleri: 15,6 inç, 1080p ve 144 Hz ekran ​9. nesil Intel Core i7 işlemci (9750H) 8 GB DDR4 RAM Nvidia GTX 1660Ti harici ekran kartı 512 GB SSD depolama

İndirimin bitiş tarihi: 31 Aralık 2020

İnce ve hafif yapısıyla öne çıkan GF65, güncel donanımıyla tüm oyunları zahmetsizce oynayabilirsiniz. 15.6 inç boyutunda ve 144hz yenileme hızına sahip olan ekranın kasaya oranı %82. SteelSeries tarafından tasarlanan özel klavyesi de oyunlarda maksimum hassasiyet sağlyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Dev ekranda oyun oynamak isteyenler için: MSI GL75 Leopard

Fiyatı: 12.729 TL

12.729 TL Özellikleri: 17,3 inç, 1080p ve 144Hz ekran ​10. nesil Intel Core i7 işlemci 16 GB DDR4 RAM Nvidia GTX 1660Ti harici ekran kartı 512 GB SSD depolama

İndirimin bitiş tarihi: 24 Aralık 2020

MSI GL75'in güncel donanımlarına Cooler Boost 5 soğutma sistemi eşlik ediyor. İnce çerçeveli, 144Hz ve 17.3 inç boyutundaki ekranı sayesinde masaüstü deneyimine yakın bir oyun performansı sunuyor. SteelSeries tarafından üretilen makro özelliğine sahip klavyesi, sıradan dizüstülere kıyasla 5 kata kadar büyük hoparlörleri ile tam bir deneyim ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Maksimum seviyede oyun deneyimi için: MSI GE66 Raider

Fiyatı: 19.029 TL

19.029 TL Özellikleri: 15,6 inç, 1080p ve 144Hz ekran ​10. nesil Intel Core i7 işlemci 16 GB DDR4 RAM Nvidia RTX 2070 512 GB SSD depolama

İndirimin bitiş tarihi: 22 Aralık 2020

GE66 Raider, üstün bir bilgisayarda bulunması gereken hemen her özelliği bünyesinde barındırıyor. Intel’in yüksek performanslı işlemcisi ve NVIDIA ‘nın RTX 2070 ekran kartına sahip olan bilgisayar, 240 Hz yenileme hızına sahip ince çerçeveli bir ekran ile birlikte geliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İçerik üreticileri ve tasarımcılar için yüksek performansın yanında, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip MSI Creator A15:

Fiyatı: 19.029 TL

19.029 TL Özellikleri: 15,6 inç, 1080p ve 144Hz ekran ​10. nesil Intel Core i7 işlemci 16 GB DDR4 RAM Nvidia RTX 2070 512 GB SSD depolama

İndirimin bitiş tarihi: 31 Aralık 2020

Oyun bilgisayarları kadar güçlü bir donanıma sahip bu Creator, yüksek renk aralığına sahip dokunmatik bir ekrana ile geliyor. Ayrıca Intel i7-10875H işlemci ve RTX 2060 ekran kartı sayesinde içerik üreticilerinin kullanmaları gereken üst düzey programları kolaylıkla çalıştırabiliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İş bilgisayarı arayanları için şık bir seçenek: MSI Summit E15

Fiyatı: 15.645 TL

15.645 TL Özellikleri: 15,6 inç, 1080p ve 144Hz ekran ​11. nesil Intel Core i7 işlemci 16 GB DDR4 RAM Nvidia GTX 1650 Ti 1 TB SSD depolama

İndirimin bitiş tarihi: 22 Aralık 2020

İncelemesini çok yakında Webtekno üzerinde görebileceğinize SUMMIT E15, tamamen yoğun tempoda çalışan iş insanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için üretildi. 11. Nesil Intel işlemcisi ve NVIDIA GTX 1650 Ti ekran kartını, şık ve sağlam bir kasa ve dokunmatik ekran seçenekleri ile birlikte sunuluyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Daha hafif ve taşınabilir bir bilgisayar isteyenler için: MSI NB Prestige

Fiyatı: 14.981 TL

14.981 TL Özellikleri: 15,6 inç, 1080p ve 144Hz ekran ​11. nesil Intel Core i7 işlemci 32 GB DDR4 RAM Nvidia GTX 1650 Ti 512 GB SSD depolama

İndirimin bitiş tarihi: 31 Aralık 2020

Intel Evo ile yapılan işbirliği sonucunda yüksek performans ve uzun batarya süresi ile birlikte gelen NB Prestige, MSI'ın en hafif bilgisayarlarından birisi. Eğer sürekli yanınızda taşıyacağınız bir model istiyor, yüksek performastan ödün vermiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ürüne ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.