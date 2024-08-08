Amazon'da indirimli fiyatı ile karşımıza çıkan MSI MAG Infinite S3 Masaüstü Bilgisayarın özellikleri bu içerikte.

Bilgisayar kategorisinde günün fırsatları arasında yer alan MSI MAG Infinite S3 Masaüstü Bilgisayar, özellikle oyun tutkunlarını yakından ilgilendirecek bir ürün.

Yapay zeka destekli birçok özelliği ile gözümüze çarpan bu ürün hazır bir bilgisayar kasası almak isteyenler için oldukça iyi bir seçenek. Gelin bu ürünün özelliklerine birlikte bakalım.

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Yüksek performanslı oyunlar oynamak, video düzenlemeleri yapmak veya grafik uygulamaları için oldukça uygun olan MSI MAG Infinite S3; geniş RAM ve hızlı SSD ile genel kullanımda da akıcı bir deneyim sağlar.

MSI AI Engine, bilgisayarınızda aktif olan uygulamaları otomatik olarak tanır ve performans ayarlarını hızlı bir şekilde optimize eder. Bu teknoloji; RGB aydınlatmalarını, ses ve ekran renklerini de uygulamanızın gereksinimlerine göre düzenler. Böylece, ekstra ayar yapmanıza gerek kalmadan, sisteminizin her zaman en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

Frozr AI Cooling, sisteminizin sıcaklık verilerini ve fan hızındaki değişimleri sürekli analiz eder. Yapay zeka desteğiyle bu verilerden tahminler yaparak, bilgisayarınızın her zaman en yüksek performansta ve sessiz şekilde çalışmasını sağlar. Bu teknoloji, soğutma işlemini optimize ederken, sisteminizin gürültü seviyesini minimumda tutar.

MSI MAG Infinite S3'de bulunan yeni GPU YZ hızlandırıcılar ve soğutma verimliliği sayesinde yapay zeka destekli içerik üretimleri hızlandırılır ve çok kısa bir sürede sonuç verir. RTX 4060Ti, yapay zeka desteği ile güçlü bir deneyim sağlar. Bu destek, oyunları ve diğer uygulamaları daha hızlı ve verimli hale getirir.

MAG Infinite S3 ile gelen Silent Storm Cooling 2 soğutma sistemi, GPU ve CPU için bağımsız soğutma bölmeleri kullanarak her iki bileşendeki hava akışını optimize eden yeni bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Geniş alan ve büyük hava girişleri sayesinde serin bir çalışma ortamı sunan bu sistem her zaman zirve performansta kalmaya da imkan sağlar.

Ürün Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Bellek (RAM): 16 GB DDR5 5600 MHz

Sabit Disk (SSD) Tipi: 1 TB NVMe M.2 (PCIe)

İşlemci Nesli: 13.Nesil

İşlemci Modeli(CPU): Intel Core i7-13700F

Ekran Kartı Modeli: NVIDIA GeForce RTX 4060Ti GDDR6

Ekran Kartı Bellek Miktarı: 8 GB

Wi-Fi 5 (802.11ac )

Bluetooth 5.21

DisplayPort 1.4

Performans ve hız arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olan bu bilgisayar; oyun dünyasına adım atmak ya da profesyonel işlerinizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız, tam size göre. İndirimli fiyatı ile şu an satışta olan bu ürünü tükenmeden sepetinize eklemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

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